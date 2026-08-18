مطار الشارقة يحصل على اعتماد جديد ضمن برنامج تجربة المتعاملين

أعلن مطار الشارقة حصوله على اعتماد المستوى الثالث ضمن برنامج اعتماد تجربة المتعاملين في المطارات، المطبق من مجلس المطارات الدولي، في إنجاز يعكس نجاحه في ترسيخ تجربة المسافرين ضمن مختلف عملياته التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة عبر جميع مراحل الرحلة.

ويعكس حصول مطار الشارقة على الاعتماد التزامه المستمر بالتميّز في الخدمات، ومواصلته تعزيز مكانته كمركز سفر يجمع بين الكفاءة التشغيلية والاهتمام براحة المسافرين.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة متواصلة في تطوير تجربة المتعاملين، إذ حصل مطار الشارقة على المستوى الأول من البرنامج عام 2022، بعد ترسيخ ثقافة الاستماع إلى المسافرين وقياس رضاهم وفهم احتياجاتهم، قبل أن يرتقي إلى المستوى الثاني عام 2023 من خلال تطوير استراتيجية متكاملة لتجربة المتعاملين وتطبيقها عبر مختلف الإدارات، ثم جدد اعتماده للمستوى الثاني في عام 2025، تأكيداً لاستمرار التزامه بتعزيز ثقافة التحسين المستمر والارتقاء بجودة الخدمات.

وصولاً إلى تحقيق المستوى الثالث في 2026، الذي يجسد تطبيق استراتيجية تجربة المتعاملين عملياً، عبر تنفيذ مبادرات تطويرية وإشراك الموظفين والشركاء في تحسين تجربة المسافرين. ويهدف البرنامج إلى دعم المطارات في تطوير إدارة تجربة المتعاملين من خلال منظومة تقييم وتدريب متكاملة تشمل الموظفين والشركاء وتطوير الكفاءات.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الاعتماد يعكس التزامنا بترسيخ رضا المسافرين محوراً رئيسياً في عملياتنا وخدماتنا، بما ينسجم مع استراتيجيتنا في تقديم تجربة سفر متكاملة ترتكز على الجودة والتميز، وتعزز مكانة إمارة الشارقة وجهة رائدة للسفر والسياحة والأعمال.