مصنع الإمارات للسحب ينتج 1500 طن متري في شهر واحد



أعلن مصنع الإمارات للسحب (EEF)، التابع بالكامل لشركة دبي للاستثمار - والمتخصص في مقاطع الألمنيوم المستخدمة في الاحتياجات المعمارية والهندسية والصناعية - عن تحقيق أعلى أداء إنتاجي خلال النصف الأول من عام 2026 منذ أكثر من عشر سنوات، مدعوماً بالطلب المستمر من قبل العملاء، وكفاءة العمليات التشغيلية، والتنفيذ المنضبط لخطط الإنتاج.

وتم تحقيق هذا الإنجاز بفضل التخطيط الفعّال للعمليات الإنتاجية، والإدارة الكفؤة لجدولة الطلبيات المتنوعة، وضمان توافر المواد الخام بشكل متواصل، إلى جانب التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية. وسجل المصنع خلال هذه الفترة أعلى حجم إنتاج شهري له خلال العقد الماضي، بإنتاج بلغ 1500 طن متري في شهر واحد، ما يؤكد كفاءة عمليات المصنع وقدرته على تحقيق مستويات إنتاجية عالية بصورة متواصلة.

وسجل مصنع الإمارات للسحب أعلى مستوى من المبيعات للنصف الأول خلال السنوات العشر الماضية. وارتفعت أحجام الإنتاج والمبيعات بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، ما يعكس نجاح المصنع في تعزيز كفاءة عملياته وتطوير إجراءاته التشغيلية، إلى جانب نهجه الموجه لتلبية احتياجات العملاء والاستثمار المستمر في تطوير قدراته التشغيلية. وتعزز هذه النتائج مكانة المصنع كواحد من أبرز شركات تصنيع مقاطع الألمنيوم في المنطقة، ما يعزز قدرته لمواصلة الزخم الإيجابي والارتقاء بمستويات الأداء خلال النصف الثاني من العام.

أفضل أداء

وقال سريكومار براهماناندان، مدير عام مصنع الإمارات للسحب: «يمثل أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2026 أفضل أداء إنتاجي يحققه مصنع الإمارات للسحب خلال هذه الفترة منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي يعكس الإقبال المتزايد على منتجاتنا، والتفاني الذي يبديه فريق العمل، وكفاءة استراتيجيتنا التشغيلية. ويؤكد تحقيق أعلى مستوى إنتاج شهري بلغ 1500 طن متري خلال هذه الفترة قدرتنا على تعزيز كفاءة عملياتنا التصنيعية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والخدمة التي تميزنا في السوق. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر لعملياتنا. واستشرافاً للمستقبل، سنواصل التركيز على الارتقاء بمستويات الإنتاجية، وتعزيز شراكاتنا مع العملاء، وتوظيف هذا الزخم لتحقيق نمو مستدام في أسواقنا الرئيسية».

كما شهد مصنع الإمارات للسحب نمواً في حجم الطلبيات من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، ما يعكس ثقة العملاء المتواصلة بقدراته التصنيعية وجودة منتجاته وموثوقية التزامه بمواعيد التسليم. يوفر المصنع خدماته لقاعدة واسعة من العملاء في دولة الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا، ما يعزز مكانته وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المشاريع والتطبيقات المعمارية والهندسية والصناعية. ويؤكد الأداء القوي الذي حققه المصنع خلال النصف الأول من العام قدرته على مواكبة النمو في الطلب من قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة، مع المحافظة على مرونة عملياته التشغيلية وكفاءة إنتاجه وقدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.