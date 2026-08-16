12.6 مليار درهم استثمارات صندوق الثروة النرويجي في 41 شركة إماراتية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي تفاصيل ملكيته في أسهم الشركات العالمية، كما في 30 يونيو 2026.

وأوضح الصندوق أنه يستثمر في 41 شركة في الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 3.43 مليارات دولار (ما يعادل نحو 12.6 مليار درهم).

ويتضح من الجدول أدناه استثمارات الصندوق النرويجي في 41 شركة مساهمة حتى نهاية النصف الأول 2026، تعمل في مجالات مختلفة، وقد ركزت هذه الاستثمارات في قطاعات العقار، المصارف، الطاقة، التجزئة.

وتركزت استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في أربعة قطاعات حيوية بالدولة، شملت العقار، المصارف، الطاقة، والتجزئة، مع التزامه بالسياسة الاستثمارية للأنظمة الداخلية التي تحظر عليه امتلاك حصة تزيد على 10% في أي شركة مدرجة.

تصدرت شركة «إعمار العقارية» قائمة أكبر حصص الصندوق من حيث القيمة، يليها بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتخارج الصندوق من 5 شركات مقارنة بنهاية العام 2025، تشمل كلاً من جي إف إتش وبيور هيلث ورأس الخيمة العقارية وأمريكانا للمطاعم وألفا ظبي القابضة.

تعكس هذه البيانات استمرار جاذبية الأسواق المالية في دولة الإمارات للتقييمات الاستثمارية العالمية، وزيادة ثقة المؤسسات المالكة لرؤوس الأموال السيادية في متانة القطاعات الاقتصادية الرائدة بالدولة.

يذكر أن أنظمة الصندوق النرويجي لا تسمح له بالاستثمار بحصة تزيد على 10% بأي شركة.