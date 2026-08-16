«طيران الإمارات» تمتلك أسطولاً متنوعاً في الرحلات الطويلة

أكد موقع «سيمبل فلاينج» تنوّع أسطول شركة «طيران الإمارات» ومزاياه في الرحلات الطويلة، حيث تمتلك أسطولاً ضخماً من طائرات «إيرباص A380» ذات الطابقين، إلى جانب تشغيلها أسطولاً كبيراً من طائرات «بوينغ 777-300ER» ذات الهيكل العريض.

وعدداً متزايداً من طائرات «إيرباص A350-900»، فضلاً عن امتلاكها طلبيات مستقبلية لعائلتي «بوينغ 777X» و«787 دريملاينر».وذكر الموقع أنه في موازاة هذا الأسطول العريض، تشغل الشركة أسطولاً فرعياً أصغر من طائرات «بوينغ 777-200LR».

والذي سيتم نشره في الفترة ما بين شهري سبتمبر ومارس 2027 لخدمة مجموعة متنوعة من المسارات انطلاقاً من مركز عملياتها الرئيسي في مطار دبي الدولي، بحسب موقع «سيمبل فلاينج».

وتشير بيانات الجدولة الصادرة عن شركة تحليلات الطيران «سيريوم» إلى أن أطول هذه الرحلات سيسجل فترات طيران (Block Times) تبلغ 16 ساعة أو أكثر. وتتصدر المسارات الأمريكية قائمة أطول الرحلات المشغلة بهذا الطراز؛ حيث يأتي خط دبي-هيوستن في المركز الأول بمدة طيران تصل في حدها الأقصى إلى 16 ساعة و20 دقيقة.