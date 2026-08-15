153.3 مليون درهم أرباح «أمانات» النصفية بنمو 46 %

أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائج مالية قوية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 محققةً نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك والربحية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل التي أعلنت عنها مؤخراً.

ويعكس الأداء القوي استمرار الزخم التشغيلي في كل من مجموعة كامبريدج للصحة «كامبريدج» والمسار الشامل للتعليم («المسار»)، مدعوماً بنمو أعداد المرضى وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين والتنفيذ التشغيلي المنضبط واستمرار الاستثمار في كلا القطاعين.

وارتفعت الإيرادات 24% إلى 582.5 مليون درهم في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك 30% إلى 226.4 مليون درهم وارتفعت الأرباح بنسبة 46% لتصل إلى 153.3 مليون درهم.

وأقرت الشركة توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة أخرى في مسيرة تطور أمانات. فقد حققنا أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط وهدف واضح.

وتتجسد ثقتنا بمستقبل المجموعة كذلك في قرار مجلس الإدارة إقرار توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.

ويمثل ذلك أول توزيع ضمن سياسة توزيعات الأرباح الجديدة للمجموعة والممتدة لثلاث سنوات، بما يؤكد التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.

وبالاستناد إلى ميزانية عمومية قوية وتخصيص منضبط لرأس المال، نعتزم توظيف نحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في فرص تعزز أعمالنا وتحقق عوائد جاذبة على المدى الطويل.

وبالاقتران مع المقومات السوقية الإيجابية طويلة الأجل وسجلنا المثبت في التنفيذ المنضبط، نحن على ثقة بأن أمانات تتمتع بمكانة قوية لتحقيق المرحلة المقبلة من النمو المستدام، مع مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».

وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «واصلت كل من مجموعة كامبريدج للصحة والمسار الشامل للتعليم تحقيق زخم تشغيلي ممتاز خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بنمو أعداد المرضى، وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين، واستمرار الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية لأعمالنا».