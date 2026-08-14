«أبوظبي الأول» يدعم منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات

استضاف بنك أبوظبي الأول النسخة الثانية من منتدى «SpeakEasy» التي عقدت مؤخراً في مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 70 مهندساً ومبرمجاً وخبير بيانات ومتخصصاً في التكنولوجيا ومهتماً بالذكاء الاصطناعي، لاستكشاف سبل انتقال المؤسسات من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى اعتماده على نطاق مؤسسي واسع. وركزت النسخة من المنتدى على «تحول الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية في المؤسسات».

حيث ناقشت سبل تمكين المؤسسات من بناء حلول الذكاء الاصطناعي أو شرائها أو تطويرها من خلال الشراكات، ما يدعم تحولها إلى مؤسسات أكثر اعتماداً على وكلاء الذكاء الاصطناعي، والانتقال من المشاريع التجريبية والاختبارات المحدودة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتحقيق نتائج تجارية ملموسة.

وينظم مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لبنك أبوظبي الأول، هذه الفعالية التي تعد مبادرة مجتمعية توفر منصة مفتوحة وغير رسمية، تجمع مطوري الذكاء الاصطناعي والمبتكرين وخبراء التكنولوجيا، لتبادل الأفكار والخبرات العملية، وتعزيز التعاون، ودعم نمو منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

شارك بالمنتدى متحدثون من مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، و«بريسايت» التابعة لمجموعة (G42)، حيث عرضوا آراءهم حول الفرص والتحديات المرتبطة بتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، ودمج التقنيات الذكية في العمليات اليومية.