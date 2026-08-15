«REAL» تعزز منظومة البلوك تشين والاقتصاد الرقمي في دبي

اختتم مركز دبي للبلوك تشين سلسلة فعاليات «REAL» التي استقطبت أكثر من 1000 مشارك يمثلون 683 شركة، في 4 فعاليات نظمت بمواقع مختلفة في دبي بين أبريل ويوليو 2026، بهدف دعم تطوير منظومة البلوك تشين والأصول الرقمية وتعزيز الحوار حول مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وشكل كبار المسؤولين ومؤسسو الشركات والمديرون أكثر من 63% من المشاركين في السلسلة، التي جمعت الجهات الحكومية والتنظيمية والمستثمرين والمبتكرين والأكاديميين وقادة الصناعة، بدعم من فعاليات دبي للأعمال التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وناقشت الفعاليات حوكمة تقنية البلوك تشين وتوظيف رأس المال والبنية التحتية المالية، إلى جانب الأطر التنظيمية والهوية والتحليل الجنائي الرقمي وترميز الأصول الواقعية والعملات المستقرة ودور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي.

وأكد عبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أهمية بناء منظومة متكاملة من الثقة والتشريعات حول التقنيات الجديدة، بما يدعم الهدف الوطني لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 19.4% بحلول 2032.

من جانبه قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن السلسلة تعكس تنامي ونضج قطاع البلوك تشين والأصول الرقمية في دبي، وتسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة في طليعة الابتكار والاقتصاد الرقمي.