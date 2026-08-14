«بيوت»: تنوع اهتمام الباحثين عن الوحدات العقارية في دبي







يمتد اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في دبي عبر نطاق سعري واسع، يبدأ من مشاريع شقق بمتوسطات أسعار تتجاوز 600 ألف درهم بقليل، ويصل إلى فلل بنحو 32 مليون درهم، في مؤشر على تنوع الشرائح التي تستقطبها سوق العقارات على المخطط في الإمارة، وفق بيانات «بيوت» للنصف الأول من عام 2026.

وأظهر تقرير «بيوت» لسوق العقارات في دبي للنصف الأول من العام أن متوسطات الأسعار المعلنة في المشاريع الأكثر طلباً تفاوتت بصورة ملحوظة بحسب نوع العقار والمنطقة والشريحة السعرية، في وقت تتوزع فيه اهتمامات الباحثين بين خيارات ذات أسعار مناسبة ومشاريع متوسطة وفاخرة وفائقة الفخامة.

وفي قطاع الشقق، تراوحت متوسطات الأسعار في المشاريع الأكثر طلبًا من أكثر قليلاً من 600 ألف درهم في «مجمع دبي للاستثمار 1» ضمن الفئة ذات الأسعار المناسبة، إلى نحو 12 مليون درهم في مشروع «ذا كريسنت» في نخلة جميرا ضمن الفئة فائقة الفخامة.

واتسع النطاق السعري بصورة أكبر في قطاع الفلل، إذ بلغ متوسط السعر المعلن للفيلا في «فيردانا 2» في مجمع دبي للاستثمار نحو 1.31 مليون درهم، مقابل نحو 31.92 مليون درهم في «ذا بالم كراون» في نخلة جميرا.

تعدد الخيارات

وتشير بيانات «بيوت» إلى توزيع الاهتمام على عدد كبير من المشاريع والمناطق بدل تركزه في شريحة سعرية واحدة.

وضمن العقارات فائقة الفخامة، برزت «ذا بالم بيتش تاورز» و«ذا كريسنت» و«بلوواترز باي» بين مشاريع الشقق قيد الإنشاء التي استقطبت اهتمام الباحثين.

وفي الفئة الفاخرة، شملت المشاريع البارزة «سيتي ووك» و«شوبا ون» و«ريفرسايد كريسنت»، بينما تضمنت الخيارات ضمن الفئة المتوسطة مشاريع في «قرية جميرا الدائرية - المنطقة 11» و«مثلث قرية جميرا - المنطقة 4» و«مدينة دبي الطبية - المرحلة الثانية».

أما ضمن الخيارات الأكثر ملاءمة من حيث الأسعار، فبرزت مشاريع في «المدينة العالمية - المرحلة الثانية»، و«المنطقة السكنية» في دبي الجنوب، و«مجمع دبي للاستثمار 1».

ويشير هذا التوزيع إلى اتساع الخيارات المتاحة في سوق العقارات على المخطط في دبي من حيث مستويات الأسعار والمواقع وأنواع الوحدات، بما يتيح استهداف شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين.

وبحسب التقرير، تتسع المعايير التي ينظر إليها الباحثون عند تقييم المشاريع قيد الإنشاء لتشمل، إلى جانب السعر وخطط السداد، الموقع وسهولة الوصول والمرافق وطبيعة المجتمع السكني وسمعة المطور، إضافة إلى فرص نمو القيمة والعوائد الإيجارية المحتملة.

البنية التحتية

وقال أكاش كانجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سكاي فيو للعقارات» و«سكاي فيو للتطوير العقاري»، إن المشترين أصبحوا أكثر تدقيقاً في عوامل تتعلق بالمطور والموقع والبنية التحتية والمجتمع السكني المتوقع بعد اكتمال المشروع.

وأضاف أن خطط السداد قد تظل من العوامل الأولية لجذب الاهتمام، إلا أن أساسيات المشروع أصبحت تلعب دوراً أكبر في القرار النهائي.

تعاملات انتقائية

وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس للمبيعات العقارية في «بيوت»، إن بيانات النصف الأول من 2026 تظهر تنوع الشرائح المهتمة بالعقارات على المخطط في دبي، بالتزامن مع زيادة مستوى التدقيق في المفاضلة بين المشاريع.

وأضافت أن الباحثين يقارنون بين الخيارات المتاحة استناداً إلى مجموعة من العوامل تشمل السعر والموقع ونمط الحياة وسهولة الوصول والعوائد الإيجارية والقيمة المستقبلية، معتبرة أن تنوع مستويات الأسعار والمجمعات التي تستقطب الاهتمام يعكس اتساع سوق العقارات قيد الإنشاء في دبي.

وتشير البيانات إلى أن المنافسة بين المشاريع على المخطط لم تعد مرتبطة بالسعر وخطط السداد فقط، مع تزايد أهمية عناصر الموقع والبنية التحتية والمرافق وسمعة المطور والقيمة المحتملة للعقار على المدى الطويل في تقييم الخيارات المتاحة.