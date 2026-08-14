عالم مدهش يتواصل بأفضل الفعاليات الترويجية والترفيهية في دبي





تتواصل الأجواء الصيفية الممتعة في عالم مدهش، مع المزيد من التجارب التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها قبل اختتام الدورة الـ27 من أكبر وجهة ترفيهية وتعليمية داخلية في المنطقة 23 أغسطس.

ويستقبل عالم مدهش زواره في قاعات الشيخ سعيد 1-3 بمركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت سقف واحد أكثر من 130 لعبة وتجربة ترفيهية وألعاب أركيد، إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية ومجموعة واسعة من خيارات الطعام، بما يلائم الزوار من مختلف الأعمار.

وتتضمن أبرز تجارب هذا العام التعاون الأول من نوعه الذي يجمع شخصية «بيبي شارك» المحبوبة عالمياً مع شخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة. كما يمكن للعائلات الاستمتاع ببرنامج حافل من التجارب، بما في ذلك مدهش عالم مدهش الجوراسي، ومختبر مدهش للروبوتات، ومستكشفو عالم مدهش البحري.

التجارب الترفيهية

وتتواصل التجارب الترفيهية في أرجاء الوجهة ضمن المناطق المجانية والمدفوعة، وتشمل عروض بلانيت إنترتينمنت، والعروض المقدمة من الجهات الحكومية، وبرامج تلفزيون دبي.

وينظم دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، عالم مدهش بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ليواصل تقديم وجهة داخلية متكاملة للعائلات للاستمتاع بالأسابيع الأخيرة من العطلة الصيفية.

مزايا لحاملي «إسعاد»

يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على رصيد إضافي بنسبة 20% عند شحن بطاقات الدفع الذكي «تاب كارد» الخاصة بعالم مدهش، وذلك حتى 23 أغسطس.

وللاستفادة من العرض، يتعين إبراز بطاقة «إسعاد» سارية المفعول عند شحن بطاقة «تاب كارد»، ليُضاف الرصيد الإضافي تلقائياً ويصبح متاحاً للاستخدام في الألعاب والأنشطة المشاركة.

ويمنح عرض إسعاد، رصيداً إضافياً بنسبة 20% لحاملي بطاقة «إسعاد» عند شحن بطاقة «تاب كارد» في عالم مدهش.

التاريخ: يومياً حتى 23 أغسطس 2026 في موقع عالم مدهش عالم مدهش، قاعات الشيخ سعيد 1-3، مركز دبي التجاري العالمي، كما تتوفر مواقف مجانية للزوار، بما في ذلك خدمة صف السيارات مجاناً لمدة ست ساعات بعد اعتماد التذكرة.

ومع تبقي أيام قليلة على ختام الموسم، لا تزال أمام العائلات فرصة للاستمتاع بالألعاب والعروض والتجارب المتنوعة التي رسخت مكانة عالم مدهش كواحدة من الوجهات الصيفية المفضلة في دبي.