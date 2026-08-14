صندوق المال كابيتال ريت يوزع 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول



أعلن صندوق المال كابيتال ريت «الصندوق»، أول صندوق استثمار عقاري متداول مُدرج في سوق دبي المالي والخاضع لتنظيم هيئة سوق المال، والذي تديره شركة المال كابيتال، التابعة لدبي للاستثمار عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بإجمالي توزيعات تبلغ 28,048,575 درهماً.

ومن المتوقع أن يتم سداد التوزيعات بتاريخ 28 أغسطس 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

ويأتي التوزيع وفقاً للسياسة الاستثمارية لصندوق المال كابيتال ريت واللوائح التنظيمية المعمول بها لدى هيئة سوق المال، ويعكس الأداء التشغيلي المستقر للصندوق ومرونة محفظته الاستثمارية التي تضم أصولاً عالية الجودة. واستناداً إلى الأداء المستمر للصندوق، فإنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق عائد سنوي للمستثمرين بنسبة 8 % عن السنة المالية الحالية.

وبمحفظة أصول تُقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار درهم، يواصل صندوق المال كابيتال ريت ترسيخ مكانته باعتباره منصة استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة مع المحافظة على جودة ومتانة أصوله الأساسية.

دخل مستدام

وقال سانجاي فيج، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يعكس هذا التوزيع التصاعدي للنصف الأول من العام الحالي قوة ومتانة محفظة صندوق المال كابيتال ريت وتركيزنا المستمر على توفير دخل مستقر ومستدام لحملة الوحدات. وتواصل محفظتنا التي تضم أصولاً عالية الجودة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية تحقيق أداء يتماشى مع توقعاتنا، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل وأطراف مقابلة ذات ملاءة قوية، ومع تقدمنا خلال عام 2026، يظل تركيزنا منصباً على الإدارة الحصيفة للمحفظة الاستثمارية، والحفاظ على جودة ومرونة أصول الصندوق، وتحديد فرص استحواذ انتقائية تضيف قيمة وتُعزز العوائد طويلة الأجل لحملة الوحدات. كما تستفيد محفظة الصندوق من تدفقات إيجارية مستقرة ومتعاقد عليها، واستناداً إلى الأداء المحقق حتى الآن، فإننا في موقع قوي يتيح لنا تحقيق عوائد جذابة ومستدامة لحاملي الوحدات خلال ما تبقى من السنة المالية».