باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

أعلنت «باركن»، مشغّل مواقف المركبات العامة في إمارة دبي، عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للربع الثاني من عام 2026، مسجّلة نمواً في الإيرادات والأرباح وتوسعاً ملحوظاً في شبكة مواقفها.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 364.1 مليون درهم خلال الربع، بارتفاع نسبته 14% على أساس سنوي، فيما سجّل صافي الربح 166.2 مليون درهم بنمو 12%، بما يعكس هامش ربح صافٍ يقارب 46% من إجمالي الإيرادات.

وعلى المستوى التشغيلي، ارتفع إجمالي عدد المواقف التي تديرها الشركة إلى 268.3 ألف موقف بزيادة 27%، وهي أعلى وتيرة نمو بين مؤشرات الشركة خلال الربع، ما يعكس توسعاً متسارعاً في نطاق التغطية داخل الإمارة.

كما بلغ إجمالي عدد معاملات مواقف المركبات 34 مليون معاملة، بارتفاع 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.