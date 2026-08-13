573.7 مليون درهم إيرادات جلفار في النصف الأول

ارتفعت إيرادات شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" من العمليات المستمرة إلى 573.7 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بـ 547.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي 4.7%.

وحققت الشركة وفق نتائجها المالية عن النصف الأول من 2026 التي أعلنت اليوم نمواً متواصلاً في الإيرادات وتحسناً في هوامش الربح، وارتفاعاً ملحوظاً في الربحية من العمليات المستمرة، مع الحفاظ على مركز تمويلي مستقر عقب نجاح عملية خفض المديونية التي أُنجزت عام 2025.

ويعكس الأداء استمرار الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسية لجلفار، وتحسّن مزيج المنتجات، ومواصلة التنفيذ التشغيلي رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتحديات سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية التي تؤثر على تكاليف اللوجستيات والمواد الخام.

وارتفع إجمالي الربح من العمليات المستمرة 18.3% إلى 261.2 مليون درهم، مقارنة بـ 220.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) من العمليات المستمرة بنسبة 84.7% لتصل إلى 86.8 مليون درهم، مقارنة بـ 47.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.

الكفاءة التصنيعية

ويعزى التحسن إلى ارتفاع الكفاءة التصنيعية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسين المحفظة، وزيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة الأعلى، وتحسّن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 15.1% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 8.6% في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التقدم المتواصل في الكفاءة التشغيلية والربحية.

وبلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة 56.2 مليون درهم، مقارنة بـ 5.6 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تعزز أداء أعمال جلفار الدوائية الأساسية واستمرار تنفيذ الأولويات التشغيلية والتجارية للشركة.

وبلغ صافي الدخل المُعلن عنه لفترة النصف الأول من عام 2026 نحو 54.5 مليون درهم، وتعكس المقارنة السنوية على أساس إجمالي العمليات غياب الأثر الاستثنائي لمرة واحدة الذي تحقق في النصف الأول من عام 2025 من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع صيدليات زهرة الروضة، وباستثناء هذا البند غير المتكرر، فقد تحسّنت ربحية العمليات المستمرة بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026.

وواصلت جلفار تعزيز مركزها المالي خلال الفترة بعدما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1,016.0 مليون درهم، مقارنة بـ 959.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2025.

وواصلت جلفار تعزيز أولوياتها الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2026 وأطلقت أربعة منتجات جديدة تضم ثماني وحدات تخزين (SKU) في دولة الإمارات المتحدة، وحصلت على ستة عشر تسجيلاً دولياً للمنتجات عبر أسواقها التشغيلية، بما يعزز الوصول إلى الأسواق ويقوّي محفظة منتجاتها.

وواصلت جلفار تطوير توسعها في المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز حضورها في أحد أهم أسواقها الاستراتيجية.

وتسهم هذه الإنجازات في تعزيز محفظة منتجات جلفار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ودعم فرص النمو المستقبلية عبر أسواقها التشغيلية الرئيسية، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة مستدامة ونمو طويل الأمد.

تحسن الربحية

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول التقدم الذي تواصل جلفار تحقيقه في تعزيز أسسها التشغيلية والمالية.. فقد حققت تحسناً ملموساً في الربحية، وعززت ميزانيتها العمومية بشكل أكبر، وواصلت الاستثمار في فرص النمو المستقبلية.. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي لجلفار وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة".

من جانبه قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول استمرار تعزيز أساسيات أعمالنا.. فقد حققنا نمواً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وتوسعاً في الهوامش، وزيادة في الربحية، وتعزيزاً أكبر لميزانيتنا العمومية، مع مواصلة الاستثمار في محفظة منتجاتنا وحضورنا الإقليمي.. ويظل تركيزنا منصبّاً على الانضباط في التنفيذ والتميز التشغيلي والنمو المستدام عبر أسواقنا الرئيسية.. ومع تعزز ميزانيتنا العمومية، وتحسّن ربحيتنا، وتوسع محفظة منتجاتنا، واستمرار تركيزنا على التميز التشغيلي، تظل جلفار في موقع جيد لاغتنام فرص النمو المستدام عبر أسواقها الرئيسية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين".







