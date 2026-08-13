شراكة استراتيجية لدعم رياضة الدراجات وتعزيز أنماط الحياة النشطة بالإمارات

أطلقت مجموعة آيات (AYAT Group) شراكة استراتيجية مع فريق «إيرويركس ريسينغ» (Airwerks Racing Team)، أحد فرق الدراجات الهوائية للهواة في الإمارات، في خطوة تهدف إلى دعم انتشار رياضة الدراجات، وتشجيع أنماط الحياة النشطة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والصحة واللياقة البدنية في الدولة.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة خلال مراسم رسمية أُقيمت اليوم في دبي، بحضور ممثلين عن الجانبين، يتقدمهم راشد سلطان الخاطري، وأحمد سلامة، ويانيس كينبرغر، وحمد بن حاضر.

وتجمع الشراكة بين مجموعة إماراتية تنشط في عدد من القطاعات الاقتصادية، وفريق رياضي إماراتي يشارك في مجموعة متنوعة من سباقات الدراجات محلياً ودولياً، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في هذه الرياضة، ودعم المواهب الرياضية، وتعزيز حضورها ضمن أنماط الحياة النشطة في دولة الإمارات.

روابط مجتمعية



وقال راشد سلطان الخاطري، عضو مجلس إدارة مجموعة آيات: «لطالما تمحور نهجنا في التطوير حول الإنسان والمجتمعات التي يعيش فيها، ومن هنا يأتي دعم الرياضة امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية. فرياضة الدراجات تجمع الناس، وتشجع على تبنّي أسلوب حياة نشط، وتسهم في بناء روابط مجتمعية قوية. وتعكس شراكتنا مع فريق (إيرويركس ريسينغ) هذه القيم المشتركة، والتزامنا بدعم المبادرات التي يمتد أثرها الإيجابي إلى ما هو أبعد من المشاريع التي نطورها».

ومن شأن الشراكة أن تعزز حضور مجموعة آيات في المجتمع الرياضي، من خلال مشاركتها في برنامج سباقات فريق «إيرويركس ريسينغ»، ومنصاته الرقمية، ومبادراته المجتمعية المرتبطة بالصحة والنشاط البدني.

كما يسعى الطرفان إلى الجمع بين دعم الرياضة التنافسية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، انطلاقاً من رؤية تعتبر أن المدن والمجتمعات المزدهرة لا تقوم على المباني والبنية التحتية وحدها، بل على ما توفره من أنشطة وتجارب مشتركة تعزز جودة الحياة وتدعم التواصل بين أفراد المجتمع.

رؤية مشتركة



وقال يانيس كينبرغر، مؤسس فريق «إيرويركس ريسينغ»: «تتيح لنا هذه الشراكة مواصلة تطوير الفريق، وفي الوقت نفسه دعم مجتمع أوسع من ممارسي رياضة الدراجات. وتتشارك مجموعة آيات معنا الإيمان بأهمية الرياضة والمشاركة وإتاحة الفرص أمام الدراجين لتطوير قدراتهم، ونتطلع إلى البناء على هذه الرؤية المشتركة خلال المرحلة المقبلة».

وتأتي الشراكة في سياق الاهتمام المتنامي بالرياضة وأنماط الحياة النشطة في دبي ودولة الإمارات، حيث يعمل الطرفان على دعم رياضة الدراجات وتشجيع المشاركة فيها، إلى جانب تعزيز الروابط المجتمعية من خلال المبادرات والأنشطة الرياضية.