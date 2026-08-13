مجلس الأعمال الهندي: دبي تعزز دورها بوابة للشركات والمستثمرين



يحتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بالذكرى الثمانين لاستقلال الهند باستضافة كبار الشخصيات الإماراتية، ونخبة من أبرز الشخصيات السياسية والتجارية الهندية، ورواد الأعمال، والمهنيين، وأفراد من الجالية الهندية في الإمارات.

وتعد الإمارات موطناً لواحدة من أكبر الجاليات الهندية الوافدة في العالم، بينما تواصل دبي دورها بوابة مهمة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود الباحثين عن فرص في منطقة الخليج والشرق الأوسط وخارجها.

وفي هذا السياق، يجمع الاحتفال بيوم استقلال الهند مختلف جوانب العلاقات الهندية الإماراتية، بما في ذلك الحكومة والأعمال والثقافة والتكنولوجيا والمجتمع، على منصة واحدة.

ويقام الاحتفال 15 أغسطس 2026 في دبي، حيث ستسلط الأمسية الضوء على العلاقات الإماراتية الهندية في أمسية تجمع بين القيادة والثقافة والتكنولوجيا والتقدير والتواصل المجتمعي.

وسيتضمن الحفل كلمة رئيسية تلقيها ميناكشي ليخي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة في الهند، لتُضفي منظوراً هندياً متميزاً على الاحتفال وعلى التطور المستمر لانخراط الهند العالمي.

وانطلاقاً من روح مبادرة «الهند الشابة» و«دبي الرقمية»، سيكشف الاحتفال عن حقبة جديدة من الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال خروج رمزي عن الممارسات الاحتفالية التقليدية.

تجربة بصرية

ووفقاً للدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، سيشهد برنامج الاحتفال مصباحاً رقمياً مبتكراً، حيث سيتم تدشين المصباح الاحتفالي عبر تفعيل رمز (QR Code) المعروض على شاشة نوع «ليد»، ليجمع بين التراث والتكنولوجيا في تجربة بصرية مؤثرة وجذابة.

ويحتفي الحدث بالرحلة الرقمية المذهلة للهند، وريادة دبي مركزاً عالمياً للذكاء والابتكار، وتطلعات جيل شاب على تواصل ومستعد للمستقبل. وبدءاً من شعلة الاحتفاء بالإرث الثقافي وانتهاءً بنور الابتكار الرقمي، سيعلن الحفل بداية فصل جديد بعنوان: «الهند الشابة»، «دبي الرقمية»، مستقبل واحد مشترك.

كما تشهد الأمسية عرضاً موسيقياً مميزاً تقدمه فرقة سيمفوني سارجام، تكريماً للمطربة الهندية الأسطورية آشا بهوسلي. ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة هذا العام بعد رحيلها في شهر أبريل 2026، إذ يتيح فرصة للاحتفاء بالإرث الثقافي الاستثنائي لأحد أكثر الأصوات تأثيراً في الهند، وإسهامها الدائم في الموسيقى الهندية.

علاقة متنامية

وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي: «بالنسبة لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، تشكل هذه المناسبة أكثر من مجرد احتفال بيوم استقلال الهند، فهي تعكس العلاقة المتنامية والمتعددة الأوجه بين الهند والإمارات، وهي علاقة لا تقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، بل تشمل أيضاً الروابط التي تجمع بين الشعبين، والثقافة، والشبكات المهنية، والتكنولوجيا، والتطلعات المشتركة. نحن متحمسون هذا العام بشكل خاص لإضفاء روح مبادرة «شباب الهند» و«دبي الرقمية» على الاحتفال، ونتطلع إلى مستقبل يتشكل بالابتكار والإمكانات».

من جانبه، قال يووين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار، الراعي الرئيسي لبرنامج احتفال هذا العام: «يمثل يوم استقلال الهند مناسبة للتعبير عن فخر الهنود في كل مكان، ولكن الاحتفال بهذه المناسبة في دولة الإمارات يتيح فرصة للاحتفاء بالصداقة الاستثنائية بين البلدين والمجتمع الذي يربطهما معاً. ويفخر مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بجمع القادة والشركات والمهنيين للاحتفال بهذه المسيرة المشتركة، واحتضان طاقة جيل جديد، والتطلع إلى مستقبل أكثر قوة وترابطاً».