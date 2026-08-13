دبي تتصدر المدن العربية في الجاذبية السياحية لعام 2026

تبوأت دبي مرتبة الصدارة إقليمياً والمركز العاشر عالمياً في مؤشر «الجاذبية السياحية للمدن العالمية 2026»، الصادر عن شركة Yanolja Research بالتعاون مع جامعة بوردو الأمريكية وجامعة كيونغ هي الكورية، لتتصدر بذلك قائمة المدن العربية والخليجية من حيث جاذبيتها السياحية وفق تقييمات المسافرين.

وأظهر المؤشر أن دبي جاءت في المركز العاشر عالمياً ضمن تصنيف «الجاذبية السياحية» الذي يقيس مدى إيجابية تجارب الزوار وانطباعاتهم عن المدن، متقدمة على مدن سياحية بارزة، فيما تصدرت أوساكا اليابانية القائمة، تلتها كيوتو ونيويورك وسيول وباريس ولندن وروما وأوكيناوا وبانكوك.

ويختلف هذا الترتيب عن التصنيف العام للمؤشر، الذي يجمع بين «الوعي» بالمدينة و«الجاذبية» التي تحظى بها، حيث جاءت دبي في المركز الـ11 عالمياً في الترتيب العام، بينما تصدرت نيويورك القائمة، تلتها باريس وأوساكا وكيوتو وسيول.

ويعتمد المؤشر على تحليل محادثات ومحتوى سياحي رقمي بـ14 لغة، ويغطي 261 مدينة حول العالم، قبل تصنيف أفضل 200 مدينة. ويقيس جانبين رئيسيين، هما «الوعي» الذي يعكس مدى شهرة المدينة وحضورها في النقاشات السياحية العالمية، و«الجاذبية» التي تعكس المشاعر والتقييمات الإيجابية التي يعبّر عنها المسافرون تجاه تجاربهم.

ويُحتسب المؤشر العام من خلال منح الوعي والجاذبية وزناً متساوياً يبلغ 50% لكل منهما، بينما تُقاس الجاذبية عبر أربعة أبعاد رئيسية هي الجمال والمناظر الطبيعية، والثقافة والتاريخ، والمحتوى التجريبي، والضيافة.

ويشمل «المحتوى التجريبي» عناصر مثل الطعام والإقامة والتسوق والمتنزهات الترفيهية والحياة الليلية والرياضة والأنشطة والمهرجانات والفعاليات، فيما تشمل الضيافة تقييم تعامل السكان والعاملين في الفنادق والمطاعم والمطارات والمعالم السياحية مع الزوار.

ويشير التقرير إلى أن المنافسة السياحية العالمية تشهد تحولاً من التركيز على مدى شهرة الوجهة إلى التركيز بصورة أكبر على جودة التجربة التي يعيشها الزائر ومدى رضاه عنها، مع صعود واضح للمدن الآسيوية التي حققت نتائج قوية في مؤشر الجاذبية. وشكلت المدن الآسيوية 60% من قائمة المدن العشر الأكثر جاذبية سياحياً في 2026. (دبي - البيان)