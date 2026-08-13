«أبوظبي للأوراق المالية» يتيح بيانات السوق اللحظية عبر نماذج الذكاء الاصطناعي

أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية، أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر للمستثمرين والمؤسسات والمطورين والمشاركين إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الرسمية اللحظية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على المحادثة، مثل ChatGPT وClaude، وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة.

ويمثل هذا التكامل المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون في المنطقة من الاستعلام عن بيانات الأسواق المالية مباشرة بلغة طبيعية عبر منصات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها بالفعل، دون الحاجة إلى منصات متخصصة أو واجهات معقدة لبرمجة التطبيقات أو وسطاء تقنيين. وباستخدام خادم خاضع للحوكمة ويعتمد بروتوكول سياق النموذج (MCP)، يفتح سوق أبوظبي للأوراق المالية قناة جديدة لتعزيز شفافية السوق والوعي والشمول المالي، بما يدعم تنمية الثروات ويسهم في إرساء اقتصاد قائم على المعرفة في أبوظبي ودولة الإمارات. وتمثل هذه المبادرة نهجاً جديداً لتوزيع معلومات السوق والوصول إليها والاستفادة منها.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسهم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة في تطوير أساليب وصول المستثمرين إلى المعلومات وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ قراراتهم. وبصفتنا أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتصل مباشرة بأبرز نماذج الذكاء الاصطناعي، فإننا نعيد صياغة الطريقة التي يستفيد بها مجتمع الاستثمار من بيانات السوق لاتخاذ قرارات مدروسة بصورة مباشرة وسهلة وفعالة. ومن خلال إزالة الحواجز التقنية التي كانت تتطلب في السابق إعدادات خاصة، أصبح بإمكان الجميع الوصول إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية اللحظية عبر استفسارات بسيطة. ونرى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز شفافية السوق، وتوسيع نطاق المشاركة المالية، وتوفير منظومة استثمارية أكثر سهولة في الوصول. كما تعزز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كركيزة رئيسية في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي ودولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي».

يوفر إطار عمل بروتوكول سياق النموذج (MCP) التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصولاً آمناً إلى بيانات السوق الأساسية عند الطلب، لاستخدامها عبر مساعدات الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين إعداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مصادر البيانات الرسمية للسوق وقراءتها عبر بروتوكول موحد وبسيط. وتتوفر الخدمة ضمن أربع باقات للاستخدام، تبدأ من باقة مجانية وتصل إلى 49.99 درهم شهريا، مع حدود واضحة لكل باقة تشمل حجم الاستخدام، ومعدل تحديث البيانات، ونطاق البيانات التاريخية، وعدد الاتصالات المتزامنة.