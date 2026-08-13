المركزي الإماراتي يشارك في اجتماعات قمة «بريكس - المالية» بالهند

شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد يومي 12-13 أغسطس الجاري في مدينة جايبور بالهند، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026.

وترأس وفد المصرف المركزي، إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدد من كبار المسؤولين، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات القمة، وجرى الاطلاع على رؤى آفاق الاقتصاد العالمي.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من قادة البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. وتناولت هذه اللقاءات استعراض التجربة الإماراتية الناجحة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وريادة الدولة في مجال الابتكار المالي.

وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع البنوك المركزية والسلطات المالية النظيرة، والمساهمة في الحوار حول أبرز القضايا التي تشكل ملامح المشهد المالي العالمي.