«مِراس» ترسي عقد التجهيزات في مشروع برج «أتيليس» بحي دبي للتصميم

دبي - البيان

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد على شركة «انترناشيونال فاونديشن جروب» (ذ.م.م.)، إيذاناً ببدء أعمال التجهيزات الأساسية في مشروع برج «أتيليس» في حي دبي للتصميم (d3)، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الحي ليصبح وجهة نابضة بالحياة للإبداع والابتكار والحياة الحضرية المعاصرة.

يشمل العقد أعمال التجهيزات الشاملة للموقع، والحفر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم وبناء أعمال التدعيم والأساسات. وستهيئ هذه الأنشطة الموقع للمراحل اللاحقة من البناء. وتعكس ترسية العقد التقدم المستمر الذي تحرزه «مِراس» في تنفيذ مراحل المشروع.

وقامت شركة «سكيدمور وأوينغز وميريل» (SOM) المعمارية العالمية الشهيرة، بتصميم برج «أتيليس» في حي دبي للتصميم ليشكل معلماً سكنياً فريداً يتكون من 45 طابقاً، ويتميز بشرفات أنيقة مستوحاة من بتلات زهرة الصحراء الإماراتية. يضم المشروع مجموعة من الشقق العصرية تتراوح مساحتها بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس فاخرة، بإطلالات بانورامية خلابة على خور دبي وأفق المدينة الساحر.