«المركزي» يُصدر مسكوكة في يوم الشباب العالمي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكة تذكارية من الفضة، بمناسبة يوم الشباب العالمي، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في صياغة المستقبل وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.

ويبلغ وزن المسكوكة التذكارية 60 غراماً، ويتضمن وجهها الأمامي صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب مقتطف من إحدى قصائده الخالدة «يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود»، تعبيراً عن رؤيته الراسخة في تمكين الأجيال الشابة.

وحثّهم على المبادرة والعمل والمشاركة في بناء الوطن، بينما يحمل وجهها الخلفي صورة مبنى المصرف المركزي، إلى جانب القيمة الاسمية البالغة 50 درهماً.

وسيُعلن المصرف المركزي لاحقاً عن موعد طرح المسكوكة، وآلية الحصول عليها عبر موقعه الإلكتروني وقنواته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.