أفضل وجهات سفر المتقاعدين.. الإمارات تتصدر عربياً والـ51 عالمياً

تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً والمركز الـ51 عالمياً في تصنيف أفضل الدول للمسافرين المتقاعدين لعام 2026، الصادر عن شركة «فايربيرد تورز»، والذي شمل 100 دولة حول العالم.

واعتمد التصنيف على 7 مؤشرات رئيسية لتقييم مدى ملاءمة الدول للمسافرين الأكبر سناً، تشمل نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وخصومات كبار السن في المتاحف، وخصومات النقل العام المتاحة للزوار، وقابلية المشي، والرعاية الصحية، والسلامة، إلى جانب التجارب الثقافية والغذائية.

وأوضحت الشركة أن كل دولة حصلت على ترتيب من 1 إلى 100 في كل نقطة بيانات، ثم جُمعت هذه الترتيبات لتحديد النتيجة الإجمالية، مع كون الدرجة الأقل أفضل.

وأظهرت نتائج الجدول أن الإمارات حققت مجموعة من النتائج اللافتة في عدد من المؤشرات، أبرزها قابلية المشي، والرعاية الصحية، والسلامة، والنقل العام، والمشهد الغذائي العالمي.

وحصلت الإمارات على 5 نقاط من أصل 5 في مؤشر قابلية المشي، وهي أعلى درجة ممكنة في هذا المؤشر، الذي يقيس مدى سهولة تنقل المسافر سيراً على الأقدام في عاصمة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الخدمات والمعالم. ويصنف التقرير قابلية المشي على مقياس من 1 إلى 5.

كما حصلت الإمارات على 39.60 نقطة في مؤشر الرعاية الصحية، وهو أحد المؤشرات الرئيسية في تقييم مدى ملاءمة الوجهة للمسافرين الأكبر سناً، إذ يقيس التقرير جودة وأمان البنية التحتية للرعاية الصحية ويستند إلى ترتيب عالمي لجودة النظام الصحي.

مؤشر السلامة



وفي مؤشر السلامة، اعتمد التقرير على مزيج من مؤشر السلام العالمي ومؤشر الجريمة، باعتبارهما مقياساً مشتركاً لمدى أمان الوجهة للمسافرين الأكبر سناً.

ويؤكد التقرير أن السلامة كانت العامل الأكثر تأثيراً في الترتيب النهائي، إذ يمكن للأداء الضعيف في مؤشرات السلامة أن يخفض ترتيب الدولة رغم امتلاكها مزايا قوية في مجالات أخرى مثل المتاحف أو المطاعم.

أما في النقل العام، فركز التقرير على الخصومات التي يمكن للمسافرين المتقاعدين الزائرين الحصول عليها فعلياً، وليس الخصومات المخصصة للمقيمين فقط، وهي نقطة اعتبرتها الدراسة عاملاً مهماً في تقييم مدى ملاءمة الوجهة للسائح المتقاعد.

وبرزت الإمارات بصورة خاصة في مؤشر التجارب الثقافية والغذائية، إذ جاءت في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، بإجمالي 469 نجمة، خلف فرنسا التي تصدرت بـ641 نجمة. وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على إيطاليا التي سجلت 376 نجمة، واليابان بـ351 نجمة، وألمانيا بـ336 نجمة.

موقع التراث



ويقيس التقرير هذا المؤشر من خلال عدد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو إلى جانب عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، بهدف قياس عمق التجارب الثقافية والغذائية المتاحة للمسافرين الأكبر سناً.

ويختلف التصنيف عن مؤشرات التقاعد التقليدية التي تركز على تكلفة المعيشة أو شروط الإقامة والتأشيرات، إذ تقيس «فايربيرد تورز» مدى ملاءمة الدولة للسائح المتقاعد الذي يزورها، وليس للشخص الذي يعتزم الانتقال إليها والإقامة فيها بشكل دائم.

وتصدرت اليابان التصنيف العالمي بإجمالي 71 نقطة، تلتها ألمانيا بـ133 نقطة، ثم إسبانيا وسلوفينيا وسويسرا.

وتعود صدارة اليابان إلى أدائها القوي عبر مجموعة من المؤشرات، من بينها ارتفاع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، والرعاية الصحية والسلامة وقابلية المشي والتجارب الثقافية.