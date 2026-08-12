استقالة رئيس تاتا تمحو 4.5 مليارات دولار من قيمة المجموعة

أعلنت مجموعة «تاتا» الهندية تنحي رئيس مجلس إدارتها ناتاراجان شاندراسيكاران، بانتهاء ولايته في فبراير المقبل، ما تسبب في فقدان الشركات التابعة لها مليارات الدولارات من قيمتها السوقية الأربعاء.

وقادت شركة «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز» تراجعات المجموعة في بورصة بومباي، حيث شهد سهمها أكبر هبوط يومي منذ أكثر من شهرين. كما امتدت الخسائر لتشمل أسهم «تاتا موترز» و«تاتا ستيل» و«تاتا كونسيومر».

وخسرت المجموعة 433 مليار روبية (4.5 مليارات دولار) من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة «تاتا» 262 مليار دولار، وهبط سهم البرمجيات «تاتا كونسلتنسي» بنسبة 3.9 % في بومباي.

وأكد شريرام سوبرامانيام، مؤسس شركة الاستشارات «إنغوفرن ريسيرش»، أن الاستقالة جاءت مفاجئة وتكشف عن عدم توافق بين صندوق «تاتا تراستس» ومجلس إدارة «تاتا سونس»، مضيفاً أن المسؤولية تقع الآن على المجلس للإسراع في اختيار خلَف.

وتظهر هذه الاستقالة المفاجئة عمق الخلاف الخفي بين الذراع الخيرية والمالكة «تاتا تراستس» والذراع التشغيلية للمجموعة، وفي ظل غياب البديل الجاهز ستكون المجموعة أمام اختبار ثقة حاد.