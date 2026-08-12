682.6 مليون درهم أرباح «طلبات» في النصف الأول

سجلت شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» صافي ربح قدره 186 مليون دولار (682.6 مليون درهم) في النصف الأول 2026، بتراجع 18% مقارنة مع صافي ربح بقيمة 227 مليون دولار (833 مليون درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفزت الإيرادات في النصف الأول 19% لتصل إلى 2.189 مليار دولار (8 مليارات درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وعلى صعيد صافي أرباح الربع الثاني لعام 2026، بلغت 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، بتراجع 18% مقارنة بـ121 مليون دولار (444 مليون درهم) في الفترة ذاتها 2025.

وسجلت إيرادات الربع الثاني 1.141 مليار دولار (4.187 مليارات درهم)، بنمو 16% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت «طلبات»، إنها تواصل التمتع بمركز مالي قوي، مدعوماً بقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة بلغت 162 مليون دولار (595 مليون درهم) خلال الربع الثاني، و266 مليون دولار (977 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام.

وخلال الربع الثاني، بدأت الشركة تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي وافق عليه المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في أبريل 2026. وحتى 12 أغسطس 2026، أعادت «طلبات» شراء 108.1 ملايين سهم بمتوسط سعر بلغ 1.182 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية تقارب 35 مليون دولار (128.5 مليون درهم)، بما يمثل 0.46% من رأس المال المصدر.

كما أبقت الشركة على سياسة توزيع أرباح بنسبة 90% دون تغيير، ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات أرباح مرحلية عن نتائج النصف الأول من عام 2026 خلال سبتمبر 2026، على أن يتم توزيعها في أكتوبر 2026.

أبرز النتائج

بلغ إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الربع الثاني 2.9 مليار دولار (10.65 مليارات درهم)، بارتفاع قدره 11% على أساس سنوي، أو 12% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مدفوعاً باستمرار نمو قاعدة العملاء.

وبعد تحييد أثر اختلاف توقيت عطلة عيد الفطر، بلغ النمو الأساسي نحو 15% على أساس سنوي.

كما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة خلال النصف الأول من 2026 إلى 5.6 مليارات دولار (20.57 مليار درهم)، بنمو 15% على أساس سنوي وفقاً لسعر صرف ثابت للعملة، متجاوزاً التوجيهات المالية الأصلية للشركة للعام الكامل، والتي تراوحت بين 11% و14%.

وارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني إلى 2.3 مليار دولار (8.45 مليارات درهم)، بنمو قدره 5% على أساس سنوي، لتمثل 78% من الإجمالي مقارنة بـ83% في العام السابق.

كما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الأسواق خارج منطقة الخليج خلال الربع الثاني إلى 642 مليون دولار (2.36 مليار درهم)، بزيادة قدرها 41%، لتشكل 22% من الإجمالي مقارنة بـ17% في العام السابق.

وبلغت الإيرادات 1.141 مليار دولار (4.187 مليارات درهم)، بارتفاع قدره 16% على أساس سنوي، أو 17% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، ما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المبيعة إلى إيرادات بمعدل 39% مقارنة بـ38% في العام السابق.

ويأتي تجاوز نمو الإيرادات نمو إجمالي قيمة البضائع المبيعة مدفوعاً بارتفاع حصة إيرادات البقالة المملوكة للشركة «طلبات مارت» وتوسع هوامش أعمال الإعلانات، وقابل ذلك جزئياً انخفاض معدلات العمولة نتيجة ارتفاع حصة البقالة والتجزئة من إجمالي قيمة البضائع المبيعة وزيادة الحوافز الداعمة لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني 147 مليون دولار (540 مليون درهم)، بانخفاض قدره 13% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المبيعة، مقارنة بـ6.4% في العام السابق.