اقتصادية الشارقة توفر مكاتب للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار



اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مبادرة مشتركة مع مجموعة الطنيجي للأعمال بتوفير مكاتب في مركز الطنيجي للأعمال لفروع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الإمارة كامتداد للمبادرة السابقة والتي تم من خلالها إتاحة مكاتب للمستثمرين المبتدئين. أكدت الدائرة على أن المبادرة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية. وأشارت الدائرة إلى أنها أطلقت مسبقاً مبادرات مبتكرة من شأنها تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل إطلاق موقع إلكتروني للتوفيق بين الأعمال وتقديم الورش التأهيلية وتسهيل عملية مشاركتهم في المعارض سعياً منها لتقديم الدعم للشركاء التجاريين وتوطيد العلاقات بينهم وتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصبّ في مصلحة الأطراف المعنية وبما يخدم توجهاتها نحو تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرص لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. كما وتعمل الدائرة على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، من خلال توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز.