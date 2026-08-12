سوق العقارات الفاخرة في دبي يُظهر عمق ثقة المستثمرين

أصبح قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي مؤشراً متزايد الأهمية على ثقة المستثمرين، حيث أظهر تقرير السوق أن المشترين واصلوا تقديم التزامات بملايين الدراهم طوال شهر يوليو. وسجل المطورون العقاريون 244 عملية بيع لوحدات سكنية قيد الإنشاء تجاوزت قيمتها 5 ملايين درهم الشهر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 3.42 مليارات درهم. وتراوحت قيمة هذه المعاملات بين 5-10 ملايين درهم و50-100 مليون درهم، ما يدل على أن الطلب يمتد عبر شريحة واسعة من سوق العقارات الفاخرة.

وكشف تحليل أجرته شركة «كيتورا»، المطور العقاري الفاخر في دبي، عن بيع 151 شقة سكنية قيد الإنشاء بقيمة 2.3 مليار درهم خلال شهر يوليو، بينما بلغت قيمة صفقات بيع الفيلات 93 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم. وبلغ متوسط ​​قيمة صفقات بيع الوحدات السكنية قيد الإنشاء خلال الشهر الماضي 14 مليون درهم.

في حين أن الشريحة السعرية من 5 إلى 10 ملايين درهم إماراتي استحوذت على أكبر عدد من معاملات الشقق، بواقع 81 عملية بيع بقيمة 552.6 مليون درهم إماراتي، إلّا أن نسبة كبيرة من القيمة الإجمالية جاءت في الشرائح السعرية الأعلى.

وتُظهر البيانات من DXBinteract أن هناك 41 عملية بيع تتراوح قيمتها بين 10 ملايين درهم و20 مليون درهم بقيمة 593.6 مليون درهم، في حين حققت 24 معاملة أخرى تتراوح قيمتها بين 20 مليون درهم و50 مليون درهم 708.5 ملايين درهم.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة «كيتورا» الفاخرة: يُظهر سوق العقارات الفاخرة في دبي طلباً عميقاً يتجاوز مجرد الصفقات الفردية ذات القيمة العالية.

وأضاف: يواصل المستثمرون ضخ رؤوس أموال كبيرة في العقارات السكنية بدبي، نظراً لما يرونه من قوة في أسس المدينة على المدى الطويل، وجاذبيتها العالمية، وفرصها الاستثمارية الواعدة.

وتملك كيتورا حالياً مجمعين سكنيين فاخرين قيد التطوير في دبي: محمية كيتورا، وهي مجمع سكني حيوي بتكلفة 5.7 مليارات درهم في المنطقة 7 بمدينة محمد بن راشد، ومساكن ريتز كارلتون في منتجع كيتورا على ضفاف خور دبي، بجوار محمية رأس الخور للحياة البرية.

وشملت مبيعات الشقق قيد الإنشاء من قبل المطورين الشهر الماضي أربع صفقات في شريحة 50-100 مليون درهم بمتوسط ​​قيمة 69.9 مليون درهم، بالإضافة إلى صفقة واحدة بقيمة 166 مليون درهم.