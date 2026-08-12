3.33 مليارات درهم ربح «كهرباء ومياه دبي» في النصف الأول بنمو 15%

4.07 مليارات درهم الأرباح التشغيلية بزيادة 9.08%

3.1 مليارات درهم توزيع الأرباح عن النصف الأول

72.718 إجمالي حسابات المتعاملين بنمو 5.63%

18.220 حساباً جديداً في الربع الثاني 2026

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات نصف سنوية قياسية بلغت 14.86 مليار درهم بزيادة 1.80%، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بلغت 7.32 مليارات درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 4.07 مليارات درهم بزيادة 9.08%، وصافي أرباح بلغ 3.33 مليارات درهم بنمو 15.02%.

قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية».

وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2026، مسجلة أعلى إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وأعلى أرباح تشغيلية وصافي أرباح في تاريخها خلال النصف الأول من العام. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 15.02% ليصل إلى 3.33 مليارات درهم، مدعوماً بالطلب المتواصل على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، وارتفاع أعداد المتعاملين، إضافة إلى الأداء التشغيلي المتميز. وخلال الربع الثاني من العام، شكلت الطاقة النظيفة 19.9% ​​من إجمالي إنتاج الهيئة من الكهرباء. وتعكس هذه النتائج قوة اقتصاد دبي، ومرونة نموذج أعمال الهيئة، والتزامنا بالاستدامة والتميز التشغيلي وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح إضافية بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026».

خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء 15.78 تيراوات ساعة. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.14 تيراوات ساعة، بما يعادل 19.9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. كما بلغ إنتاج الهيئة من المياه المحلاة 40.25 مليار جالون إمبريالي. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بمقدار 18.220 حساباً خلال الربع الثاني. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 72.718 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.63%.

تحقيق النمو

بنهاية النصف الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17.979 ميجاوات، منها 3.860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة.

إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية لتحلية المياه لدى الهيئة. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.

زيادة الإنتاج

وتخطط الهيئة بحلول نهاية عام 2030، للوصول إلى قدرة إنتاج كهرباء إجمالية تتجاوز 23 جيجاوات، منها نحو 8.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، بما يمثل 36.1% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء. كما تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاج مياه محلاة تبلغ 735 مليون جالون يومياً، منها 308 ملايين جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 أبريل 2026. وبتاريخ 20 أبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 أبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليارات درهم في أواخر شهر أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.