93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

حققت شركات "أدنوك" المُدرجة إيرادات إجمالية بقيمة 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع تحقيق تقدم ملموس في مجموعة من استثمارات النمو الرئيسة التي تساهم في تعزيز الأرباح المتوقعة عبر محفظة أعمال هذه الشركات.

وبلغ إجمالي إيرادات شركات "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"بروج"، و"فيرتيغلوب"، 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار)، ووصلت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 28.7 مليار درهم (7.8 مليار دولار)، كما حققت هذه الشركات الست صافي ربح بقيمة 17.7 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، مدعومةً بتنوع مصادر الإيرادات، والتنفيذ المنضبط، والتركيز الدقيق والمستمر على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

كذلك حققت شركات "أدنوك" المدرجة خلال النصف الأول من عام 2026 تقدماً ملموساً عبر كافة جوانب خططها للنمو، حيث قامت "أدنوك للغاز" بترسية عقود في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع تطوير الغاز الغني بقيمة 30.1 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، وهو ما ساهم في رفع هدفها لنمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030.

وتُحرز "أدنوك للتوزيع" تقدماً في عملية الاستحواذ المقترح على أعمال شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا"، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بينما رفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها للعام 2026 بأكمله للمرة الثالثة.

ونجحت "أدنوك للحفر" في تسليم أول حفارة جُزر مدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل الموعد المحدد، وبدأت "بروج" التشغيل التجاري لأول منشأة ضمن مشروع "بروج 4"، كما واصلت فيرتيغلوب تنفيذ "إستراتيجية النمو 2030"، بدعم من شركة "XRG".

وجسَّد هذا الأداء عبر محفظة شركات "أدنوك" المُدرَجة مرونة العمليات التشغيلية وسلاسل التوريد، والانضباط في التنفيذ، مما أتاح لها ضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة ومنتجاتها للعملاء رغم الاضطرابات الإقليمية واللوجستية التي شهدتها هذه الفترة.

حققت أدنوك للتوزيع نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 59% على أساس سنوي إلى 2.1 مليار درهم (568 مليون دولار)، وشهدت الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 39% لتصل إلى 2.9 مليار درهم (786 مليون دولار)، وارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% إلى 2.2 مليار درهم (603 مليون دولار).

وجاءت هذه النتائج مدعومة بأحجام مبيعات الوقود القياسية، والتوسع في شبكة محطات الخدمة، ومكاسب المخزون، إلى جانب النمو المستمر في أعمال التجزئة غير بالوقود، التي تمثل أحد أبرز محركات النمو ذات الهوامش الربحية المرتفعة.

بلغت أحجام مبيعات الوقود مستوىً قياسياً قدره 7.75 مليار لتر، مدعومةً بالتوسع المستمر في شبكة المحطات ومرونة الطلب في قطاعَي التجزئة والأعمال التجارية، كما ارتفع عدد محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع في دولة الإمارات والسعودية ومصر إلى 1,045 محطة خدمة، بزيادة 11% على أساس سنوي.

وواصل قطاع التجزئة غير الوقود تحقيق نمو قوي، مع ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 12%، مدفوعاً بزيادة حركة العملاء وعدد المعاملات، وتوسيع عروض المأكولات ومتاجر التجزئة، كما أسهم مفهوم " The Hub من أدنوك" في دعم نمو قطاع التجزئة غير الوقود خلال هذه الفترة.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح عن الربع الثاني من عام 2026 بواقع 5.14 فلس للسهم، بما يعادل 175 مليون دولار، تُدفع في شهر سبتمبر القادم. ومع صرف هذه التوزيعات، يُتوقع أن يصل إجمالي التوزيعات النقدية التي دفعتها "أدنوك للتوزيع" لمساهميها منذ الطرح العام الأولى إلى 21.5 مليار درهم (5.8 مليار دولار).

كذلك تواصل الشركة التقدم في استكمال الاستحواذ المقترح على أعمال "شل داونستريم جنوب إفريقيا”، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

أدنوك للحفر

حققت "أدنوك للحفر" في النصف الأول من عام 2026، إيرادات قياسية بقيمة 9.04 مليار درهم (2.46 مليار دولار)، بزيادة 4% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1% لتصل إلى 3.98 مليار درهم (1.08 مليار دولار)، وصافي الربح بنسبة 2% ليبلغ 2.59 مليار درهم (706 مليون دولار). وحافظ العائد على حقوق الملكية على مستواه الرائد في القطاع عند نسبة 34%.

كما حققت الشركة أداءً قياسياً في الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.53 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% لتبلغ 2.05 مليار درهم (557 مليون دولار)، وارتفع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 1.32 مليار درهم (359 مليون دولار).

ونجحت "أدنوك للحفر" في ضمان استمرارية عملياتها خلال هذه الفترة، مدعومة بالكفاءة العالية في التنفيذ ومعدلات التوافر العالية للأسطول، وأبقت على توجيهاتها المالية للعام 2026 دون تغيير، استناداً إلى هذا الأداء القوي والثقة الراسخة في نموذج أعمالها.

تحقق هذا الأداء المتميز بفضل النمو المستمر في خدمات حقول النفط، واستقرار النشاط البحري، والانضباط في التنفيذ عبر جميع قطاعات الأعمال. كما عززت قاعدة إيرادات الشركة المدعومة بعقود طويلة الأمد، مرونة الأعمال ووضوح الرؤية المستقبلية للأرباح.

وشهد هذا النصف تحقيق تدفقات نقدية قوية، مما مكّن الشركة من اعتماد توزيعات ربعية بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الثاني، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة للنصف الأول من عام 2026 إلى 525 مليون دولار. ويمثل ذلك نصف الحد الأدنى المستهدف لتوزيعات الأرباح السنوية البالغة 1.05 مليار دولار، والمخطط أن تنمو سنوياً بنسبة لا تقل عن 5% حتى عام 2030 على الأقل.

أدنوك للغاز

حققت "أدنوك للغاز" تقدماً مُهماً في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال اتخاذ قراري الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للمرحلتين الثانية والثالثة في مشروع "تطوير الغاز الغني"، مما يُسهم في رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، متجاوزاً هدف الشركة المُعلن سابقاً، والمُتمثل في تحقيق نمو في الأرباح بأكثر من 40% خلال الفترة من 2023 إلى 2029.

كما حققت "أدنوك للغاز" صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزاً النطاق الإرشادي البالغ 400 إلى 600 مليون دولار الذي أعلنت عنه في الربع الأول مما يؤكد قوة أدائها التشغيلي وذلك رغم التحديات التشغيلية التي شهدتها هذه الفترة.

وتتقدم أعمال استعادة الإنتاج في مجمع "حبشان" بوتيرة تتجاوز الجدول الزمني المحدد، حيث تمكنت الشركة بالفعل من استعادة 85% من إمدادات الغاز من المجمع، متجاوزةً الهدف الذي سبق الإعلان عنه في مايو الماضي.

كذلك، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 940 مليون دولار، تُدفع في سبتمبر 2026، بما يتماشى مع التزام الشركة بتحقيق نمو سنوي في توزيعات الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030.

أدنوك للإمداد والخدمات

ارتفعت إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات"، خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13,466 مليون درهم (3,667 مليون دولار).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتبلغ 5,416 مليون درهم (1,475 مليون دولار)، مع هامش ربح بلغ 40%، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بأداء قياسي لقطاع الشحن. وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4,308 مليون درهم (1,173 مليون دولار).

وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" في الربع الثاني من عام 2026 إيرادات بلغت 9,490 مليون درهم (2,584 مليون دولار)، بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4,063 مليون درهم (1,106 مليون دولار)، وارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليبلغ 3,491 مليون درهم (951 مليون دولار).

كذلك رفعت الشركة توجيهاتها المالية لعام 2026 على مستوى الإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الربح، بما يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن.

ومن المتوقع أن تصل توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2026 إلى 1,252 مليون درهم (341 مليون دولار)، بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 5% من عام 2026 وحتى عام 2030، على أن تُدفع التوزيعات بشكل ربع سنوي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ذات الصلة.

بروج

ارتفعت إيرادات "بروج بي إل سي" خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 5.16 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، كما بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.47 مليار درهم. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 23% مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 701 مليون درهم (191 مليون دولار).

وجاء أداء الشركة في الربع الثاني مدعوماً بأحجام مبيعات بلغت 0.9 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، مدفوعة بتحسّن الأسعار العالمية للبولي أوليفين وتحقيق منتجات "بروج" المتخصصة لعلاوات سعرية قياسية.

نجحت الشركة في استعادة الجاهزية التشغيلية بشكل كامل لجميع الأصول المتأثرة عقب الحادث الذي وقع في مدينة الرويس الصناعية بتاريخ 5 إبريل الماضي، وذلك قبل الموعد المخطط، حيث تم إنجاز أعمال الإصلاح مع نهاية شهر يونيو الماضي. كما نجحت الشركة في شحن كامل الكميات المنتَجة خلال الربع الثاني من عام 2026، بالإضافة إلى شحن كميات إضافية كبيرة من المنتجات المخزَّنة، وذلك من خلال تطوير مسارات لوجستية بديلة لمضيق هرمز عبر النقل البري والبحري والسكك الحديدية.

وتؤكد "بروج بي إل سي" عزمها توزيع أرباح سنوية بقيمة 16.2 فلس للسهم، كما تواصل إحراز تقدّم ملموس في تنفيذ توسيع مشروع "بروج 4"، ويسهم التأسيس الناجح لـ "بروج الدولية" في تعزيز القدرة التنافسية للشركة على المدى البعيد، ويدعم توسيع نطاق التنوّع الجغرافي والحضور العالمي.

فيرتيغلوب

حققت "فيرتيغلوب" خلال النصف الأول من عام 2026، إيرادات بلغت 7.3 مليار درهم (2.0 مليار دولار) بزيادة نسبتها 59% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 63% على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار درهم (713 مليون دولار)، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم (289 مليون دولار)، بزيادة بلغت 3.4 ضعف على أساس سنوي.

في الربع الثاني من عام 2026، سجلت "فيرتيغلوب" إيرادات قوية بلغت 4.0 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 92% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 111% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم (371 مليون دولار)، وارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين ليصل إلى 531 مليون درهم (145 مليون دولار) بزيادة بلغت 12.5 ضعف على أساس سنوي.

ويؤكد الأداء المالي لـ "فيرتيغلوب" خلال الربع الثاني من 2026 التزام الشركة بمعايير التنفيذ المنضبط وتوسيع نطاق حضورها عالمياً في مجالَي الإنتاج والتجارة، وقدرتها على إعادة توجيه أحجام الإنتاج وخلق وتعزيز القيمة في ظل الاضطرابات اللوجستية، وذلك رغم تأجيل 100 ألف طن من شحنات اليوريا إلى بداية الربع الثالث من عام 2026. وتواصل "فيرتيغلوب" متابعة التطورات الإقليمية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العمليات وموثوقيتها.

واستمرت الشركة بتحقيق مستويات قياسية مرتفعة لمعدلات التشغيل في مصر والجزائر خلال الربع الثاني من عام 2026 بدعم من "خطة تحسين التصنيع"، مما ساهم في تحقيق معدلات تشغيل إنتاج من اليوريا عبر المنصة بلغت 92% في النصف الأول من 2026، رغم التحديات التي واجهتها العمليات في دولة الإمارات.

تماشياً مع التزام شركة "فيرتيغلوب" بخلق وتعزيز القيمة للمساهمين، تقترح الإدارة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة لا تقل عن 551 مليون درهم (150 مليون دولار)، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026. وتمثل التوزيعات المقترحة زيادة تتجاوز نسبتها 20% على أساس سنوي.

يُعزز هذا الأداء التشغيلي والمالي المتميز قوة محفظة شركات "أدنوك" المُدرَجة في أسواق رأس المال في أبوظبي.

وتصل القيمة السوقية الإجمالية لشركات "أدنوك" المُدرجة إلى 148.4 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية. ومنذ إدراجها، حققت هذه الشركات الست متوسط ??عائد إجمالي للمساهمين يصل إلى 115.5%، كما تؤكد التزامها بتوزيع أرباح بقيمة تصل إلى 43 مليار دولار بين عامي 2025 و2030.

جدير بالذكر أن المحللين الذين يُغطون أسهم شركات "أدنوك" المدرجة يستمرون في منحها تقييماً إيجابياً، وهو ما يؤكد الثقة بنموذج قطاع الطاقة في دولة الإمارات وقوة محفظة أعمال هذه الشركات. وفي شهر يوليو الماضي، بدأ بنك أبوظبي التجاري (ADCB) تغطيته لشركات "أدنوك للحفر"، و"أدنوك للتوزيع"، و"بروج"، مانحاً توصية "الشراء". وفي تقريره الخاص بقطاع الطاقة بعنوان "تميُّز أدنوك"، أوضح البنك أن التدفقات النقدية القوية لهذه الشركات، ووضوح توزيعات الأرباح التي تقدمها، والدور المحوري لكلٍ منها ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لأدنوك، تشكل عوامل جذب رئيسة للمستثمرين.





