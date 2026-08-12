معرض «MEBAA» للطيران في دبي 8 ديسمبر بمشاركة واسعة

وتعكس المشاركة الدولية المتنامية ثقة القطاع في السوق الإماراتية، كما تعزز مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية رائدة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم.
ولا يقتصر هذا الحضور على إبراز حجم الحدث، بل يعكس أيضاً ثقة مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر أسواق القطاع حيوية ومرونة على مستوى العالم.
ولا تقتصر مشاركة هذه الشركات على الحضور في المعرض، بل تعكس التزامها بتعزيز حضورها في واحدة من أهم أسواق الطيران عالمياً، وتختار معرض ميبا «MEBAA Show» منصة للتواصل المباشر مع العملاء والشركاء وصانعي القرار المؤثرين».
وأضاف: «يتيح المعرض للزوار فرصة مباشرة للقاء المؤسسات والقادة الذين يسهمون في رسم مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص عالمياً. كما يؤكد الإقبال الدولي القوي المكانة المتنامية للحدث؛ إذ بدأ تسجيل الزوار قبل ستة أسابيع، وشكلت التسجيلات الدولية نحو 70% من الإجمالي حتى الآن».