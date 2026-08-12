معرض «MEBAA» للطيران في دبي 8 ديسمبر بمشاركة واسعة

كشف معرض «ميبا» عن مشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص ضمن دورته الحادية عشرة، التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر في دبي ورلد سنترال (DWC).

وتعكس المشاركة الدولية المتنامية ثقة القطاع في السوق الإماراتية، كما تعزز مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية رائدة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يجمع المعرض نخبة من مصنعي الطائرات ومشغليها، ومشغلي القواعد الثابتة (FBO)، ومزودي فحص وتصليح وصيانة الطائرات (MRO)، إلى جانب رواد التكنولوجيا وممثلين عن القطاع من أكثر من 100 دولة.

ولا يقتصر هذا الحضور على إبراز حجم الحدث، بل يعكس أيضاً ثقة مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر أسواق القطاع حيوية ومرونة على مستوى العالم.

وقال تيم هاوز، المدير العام في إنفورما ماركتس: «تعكس قائمة العارضين لهذا العام بوضوح ثقة شركات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الفرص التي تتيحها دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

ولا تقتصر مشاركة هذه الشركات على الحضور في المعرض، بل تعكس التزامها بتعزيز حضورها في واحدة من أهم أسواق الطيران عالمياً، وتختار معرض ميبا «MEBAA Show» منصة للتواصل المباشر مع العملاء والشركاء وصانعي القرار المؤثرين».

وأضاف: «يتيح المعرض للزوار فرصة مباشرة للقاء المؤسسات والقادة الذين يسهمون في رسم مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص عالمياً. كما يؤكد الإقبال الدولي القوي المكانة المتنامية للحدث؛ إذ بدأ تسجيل الزوار قبل ستة أسابيع، وشكلت التسجيلات الدولية نحو 70% من الإجمالي حتى الآن».

وتضم قائمة المشاركين شركات عالمية تعود إلى المعرض في كل دورة لتعزيز علاقاتها مع العملاء والشركاء، إلى جانب جهات تشارك للمرة الأولى وتتخذ من معرض ميبا نقطة انطلاق لاستراتيجيات نموها الإقليمية. (دبي - البيان)