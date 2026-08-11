«دو» وجامعة خليفة تضعان أول أساس نموذجي إقليمي لشبكات الجيل السادس

أصدرت شركة «دو» أول ورقة بيضاء لها تحت عنوان «شبكة الذكاء: الأساس النموذجي للجيل السادس لشركات الاتصالات»، ما يعزز دورها كمساهم محوري في صياغة مستقبل شبكات الجيل السادس والاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتطرح هذه الورقة، التي أُعدت بواسطة «du Infra» بالتعاون مع معهد المستقبل الرقمي في جامعة خليفة، أساساً نموذجياً للبنية التحتية الخاصة بالاتصالات ذاتية التشغيل، القائمة على الذكاء الاصطناعي، والقابلة لتحقيق عائدات تجارية، حيث تتناول كيفية تحويل مقدمي خدمات الاتصالات إلى مزودي بنية تحتية ذكية.

وتُعد التجارب الميدانية التي أجرتها «دو» على النطاق الترددي «6 جيجاهرتز العلوي»عبر البنية التحتية الرئيسة الحالية في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، من أوائل التجارب من نوعها في المنطقة التي تثبت كفاءة أداء الطيف الترددي المتوسط العالي على نطاق واسع في بيئة تشغيلية فعلية؛ حيث حققت تغطية خارجية تصل إلى 500 متر وسرعات تنزيل قصوى تناهز 1.5 جيجابت في الثانية باستخدام البنية التحتية الحالية للمواقع.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة: يتطلب تطوير الجيل القادم من التقنيات شراكةً وثيقة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.

ومن خلال تعاوننا مع «دو»، تواصل جامعة خليفة تحويل الأبحاث العلمية المتقدمة إلى حلول عملية تسهم في صياغة مستقبل شبكات الاتصالات الذكية.

ومن خلال توظيف خبراتنا البحثية إلى جانب التطبيقات الواقعية، فإننا لا نسهم في تطوير شبكات الجيل السادس المدعومة بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل نعزز أيضاً مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة.

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، إن ملامح العقد المقبل في قطاع الاتصالات ستتحدد بناءً على مدى قدرة الشبكات على تقديم حلول ذكية، وتجسد هذه الورقة البيضاء قناعة شركة «دو» الراسخة بضرورة الارتقاء بالشبكات من مجرد بنية تحتية تقتصر وظيفتها على توفير الاتصال، إلى بنية تحتية تستوعب احتياجات عملائنا والاحتياجات الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

إن نتائج تجاربنا الميدانية للنطاق الترددي (6 جيجاهيرتز العلوي) تؤكد أن هذا المستقبل ليس مجرد رؤية نظرية، بل واقع ملموس نبنيه اليوم عبر شبكتنا الحالية، بما يعزز قدرة «دو» على قيادة مسيرة تحول المنطقة نحو بنية تحتية للاتصالات ذاتية التشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وفي ضوء توقعات تطور القطاع التي تشير إلى أن حركة البيانات عبر شبكات المحمول ستتضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بينما تظل توقعات نمو الإيرادات متواضعة نسبياً خلال الفترة نفسها، وفقاً لـتقرير «اقتصاديات قطاع الاتصالات المتنقلة» لعام 2024، الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، تسلط الدراسة الضوء على شبكات الجيل السادس باعتبارها التطور الطبيعي لشبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، والتي ستعمل كمنصات برمجية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تمتلك القدرة على الاستشعار والتنبؤ واتخاذ القرارات والتصرف في الوقت الفعلي.