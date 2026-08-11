3223 تقرير متسوق سري لغرف دبي تعزز تميز خدمة المتعاملين في القطاع الخاص

أصدر "برنامج الخدمة المتميزة"، الذي تديره غرف دبي، 3,223 تقرير متسوق سري للشركات المشاركة وفروعها خلال النصف الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي تبني شركات القطاع الخاص لثقافة التميز في خدمة المتعاملين والالتزام بتطوير ممارسات الأعمال وفق أفضل المعايير العالمية.

وتهدف التقارير إلى مساعدة الشركات على الارتقاء بجودة خدماتها وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، من خلال تقييم تجربة العميل بصورة متكاملة، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين بما يدعم تنافسية الشركات ونمو أعمالها.

وقال خالد الجروان نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن تقارير المتسوق السري تمثل أداة عملية تساعد الشركات على فهم تجربة المتعاملين بصورة أكثر شمولاً وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها للارتقاء بمستويات الخدمة.

وأضاف أن البرنامج يوفر رؤى وملاحظات تستند إلى تقييمات موضوعية تمكن الشركات من تطوير أدائها والاستجابة بفاعلية أكبر لتوقعات المتعاملين المتغيرة، بما يعزز قدرتها على تقديم تجارب استثنائية تدعم نمو أعمالها وتنافسيتها في السوق.

ويتيح البرنامج للشركات المشاركة الحصول بصورة دورية على تقارير مفصلة حول أدائها في خدمة المتعاملين، بما يساعدها على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات ووضع استراتيجيات لتحسين تجربة العملاء.

ويقيّم البرنامج الشركات وفق معايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتشمل مظهر الفروع والسياسات والمعايير وأداء الموظفين وتقديم الخدمات ومعاملات الدفع والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وقياس سعادة المتعاملين، بجانب التحسينات والقيمة المضافة التي توفرها الشركات عبر قنواتها الرقمية.







