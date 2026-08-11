25.2 مليون درهم أرباح "بي إتش إم كابيتال" النصفية بنمو 14%

أعلنت بي اتش ام كابيتال، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مواصلةً تحقيق أداء قوي بالتزامن مع توسع أعمال الشركة، وتعزيز مركزها المالي، وترسيخ ريادتها في أسواق رأس المال الإماراتية.وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت الشركة إيرادات بلغت 118.99 مليون درهم، مقارنةً بـ 95.26 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 25%. كما بلغ صافي الربح 25.20 مليون درهم ، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.

وواصل المركز المالي للشركة تسجيل أداء قوي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 2.16 مليار درهم مقارنةً بـ 2.12 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 514.43 مليون درهم مقارنةً بـ 509.23 مليون درهم، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خطط التوسع ومواصلة تحقيق طموحاتها للنمو على المدى الطويل.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، واصلت بي اتش ام كابيتال تعزيز ريادتها في استقطاب المستثمرين الجدد على مستوى الدولة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم فتح 17,003 حساب تداول جديد في سوق دبي المالي، مستحوذةً على 38.42% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوق خلال الفترة، كما تم فتح 13,708 حساب تداول جديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يمثل 39.29% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوق.

وبذلك، بلغ إجمالي حسابات التداول الجديدة التي تم فتحها عبر السوقين من خلال بي اتش ام كابيتال 30,711 حساباً، بما يمثل 38.81% من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، والتوسع المتواصل في حجم أعمال بي اتش ام كابيتال وتعزيز مكانتها في السوق. كما يشكل التقدم الذي حققناه خلال هذه الفترة أساساً قوياً للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من نمونا، وتوسيع نطاق قدراتنا، والاستفادة من الفرص الجديدة في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية."وإلى جانب أدائنا المالي، نجحنا في استقطاب أكثر من 30 ألف مستثمر جديد إلى أسواق المال الإماراتية خلال النصف الأول من العام، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها العملاء لشركة بي اتش ام كابيتال، ويؤكد التزامنا بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة، وخدمات استثنائية، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا، بما يدعم توسع أعمالنا ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا".

وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 استراتيجية بي اتش ام كابيتال الأوسع نطاقاً والهادفة إلى توسيع قدراتها، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة للخدمات المالية. وترتكز هذه الاستراتيجية على الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية للتداول، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية تسهم في توسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز قدراتها.