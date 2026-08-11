3.49 مليارات درهم صافي ربح "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الثاني من 2026

أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم، عن تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق، ومؤكدةً مرونتها وقوتها التشغيلية، مدعومةً بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم.

وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" إيرادات بلغت 9.49 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.49 مليار درهم .

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13.46 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.41 مليار درهم بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القياسي لقطاع الشحن.

وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليار درهم، كما رفعت الشركة توجيهاتها المالية لعام 2026 للمرة الثالثة، بما يعكس قوة الأرباح المحققة في دعم عمليات "أدنوك".

وأسهم نموذج أعمال "أدنوك للإمداد والخدمات" المتنوع، مدعوماً بعملياتها العالمية واستفادة الشركة من قوة الأسواق، في تحقيق مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية الحرة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026.

وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة ترسيخ دورها كممكّن إستراتيجي رئيسي لعمليات مجموعة "أدنوك" العالمية، من خلال توفير نطاق تشغيلي واسع وموثوقية عالية ومرونة مستدامة تدعم تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الطاقة.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة، إن الأسس القوية لسوق الشحن البحري، أسهمت إلى جانب انضباط الشركة المحكم في التنفيذ وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات والتقلبات السوقية، في تحقيق أداء مالي استثنائي وتوليد تدفقات نقدية قوية، ما أثمر عن تسجيل نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2026.

وأضاف أن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة ستسهم في تنمية الأسطول تسريع وتيرة التوسع العالمي والنمو التحولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.

ومع وصول قيمة عمليات الاستحواذ على السفن والتزامات بناء السفن الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامج توسع كبير لأسطولها ضمن التزامات إنفاق رأسمالي تبلغ 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار).

ويعزز هذا التوسع قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المتنامية والمتطورة لمنتجات أدنوك، مع توفير طاقات إضافية تدعم نمو الأرباح مستقبلاً.

وقدّمت الشركة التحديث الثالث لتوجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس مواصلة الأداء القوي المحقق. وتستند هذه التوقعات المحسّنة إلى الجهود التي تبذلها الشركة في دعم عمليات "أدنوك"، إلى جانب العوامل الأساسية المواتية في سوق الشحن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على افتراضات متحفظة بشأن معدلات السوق خلال الفترة المتبقية من العام.

كما تظل توجيهات قطاع التعاقدات البحرية متحفظة، مع افتراض بقاء أحجام مناولة المواد أعلى من الحد الأدنى للكميات المتعاقد عليها، وأن يستمر تأثر معدلات تشغيل منصات الرفع ذاتية الدفع بحالة عدم اليقين الإقليمية.

وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامجها الإستراتيجي لتوسيع الأسطول وتحديثه، ففي مارس 2026، انضمت الناقلة "عرادة"، خامس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، إلى الأسطول، تلتها الناقلة "الطويلة" في أبريل.

وخلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في مايو، وقّعت "أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقية إستراتيجية مع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، لاستكشاف فرص تعزيز مرونة سلاسل التوريد على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم.

وتستند الاتفاقية إلى العلاقة القائمة بين الشركتين، وتهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل النقل، وإدارة الأسطول، والبنية التحتية.

كما تتضمن الاتفاقية إمكانية تأسيس مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية، وخدمات النقل، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة، بما يدعم النمو الصناعي لدولة الإمارات وطموحاتها في مجال التصنيع.

وفي إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" إدماج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عملياتها لتعزيز الكفاءة والسلامة، وترسيخ الأداء التشغيلي.

وخلال مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات"، استعرضت الشركة أبرز ابتكاراتها، بما في ذلك نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة، الذي يدعم التخطيط البحري واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، و"SeaOwl"، أول سفينة إنزال يتم تشغيلها عن بُعد في دولة الإمارات.

ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها المالية للعام الكامل 2026 المتعلقة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، وذلك استنادًا إلى الأداء الفعلي المحقق بما يعكس استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن.

تُطلع الشركة المستثمرين والأسواق على الأداء القوي والمستمر لقطاع الشحن. وتستند التوقعات المُحدّثة إلى استمرار الزخم الإيجابي في أسواق الشحن. ومع ذلك، تظل نتائج العام بأكمله مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات والمتغيرات الإقليمية.

وقد تأثّر قطاع التعاقدات البحرية إيجابًا بالتحسّن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وتعكس التوجيهات مزيدًا من التحسّن في أحجام مناولة المواد لمنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، مع الإبقاء على افتراضات التوقعات السابقة المتعلقة بأسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع.

وتظل سياسة توزيع الأرباح دون تغيير، ومتوافقة مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة.

وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تُمكنها من تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات المسبقة اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 85.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 313.3 مليون درهم، عن الربع الثاني من عام 2026، تُوزَّع وفقاً لملكية الأسهم كما هي في تاريخ الاستحقاق الموافق 20 أغسطس 2026.

ويأتي توزيع الأرباح المرحلية متوافقاً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، والتي تفترض نمواً تصاعدياً سنوياً في الأرباح الموزعة للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط.



