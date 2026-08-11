«بوتيم» و«ماستركارد» تطلقان بطاقة دفع متكاملة

أعلنت «بوتيم، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات، تعاونها مع «ماستركارد» لإطلاق حل البطاقة المتكاملة «Mastercard One Credential»، بما يمنح حاملي بطاقات «بوتيم» المؤهلين مرونة وتحكماً أكبر بإدارة خيارات الدفع من خلال بطاقة واحدة متكاملة.

ويمثل الإطلاق أول تنفيذ من نوعه لهذا الحل المرن على مستوى الإمارات ومنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتربط البطاقة الموحدة «One Credential» بين منتج واحد لحلول الدفع وعدّة مصادر للتمويل، من خلال واجهة رقمية سلسة، تتيح للمستخدمين المؤهلين التنقل بين الأرصدة المسبقة الدفع والتمويل الائتماني، والاستفادة من خيارات أوسع للسداد من دون الحاجة إلى استخدام مجموعة متنوعة من البطاقات المنفصلة.

ويأتي إطلاق الحل المبتكر استجابةً لتنامي الطلب على خيارات دفع أكثر مرونة. ووفقاً لبحث عالمي أجرته «ماستركارد» حول توجهات المستهلكين، أفاد 83% من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات بأنهم سيستخدمون خيار تقسيط المشتريات عبر البطاقة «One Credential». كما أظهر البحث جاذبية توحيد عدة خيارات للدفع ضمن حل واحد، بما يوفر للمستهلكين مزيداً من السهولة والتحكم في نفقاتهم اليومية.

وقال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس إدارة «أسترا تِك» والرئيس التنفيذي لـ«بوتيم»: «نؤمن في «بوتيم» بأن غاية خدماتنا المالية هي تحسين وصول الناس إلى الخدمات المالية اليومية وتعزيز قدرتهم على إدارتها». وأضاف: يعكس تعاوننا مع ماستركارد التزاماً مشتركاً بتعزيز الخيارات المتاحة والشفافية والثقة في مجال المدفوعات الرقمية.

وقالت جينا بيترسن - سكيرم، نائب الرئيس الأول والمديرة الإقليمية لماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان: تتنامى توقعات المستهلكين بشأن الحصول على تجارب دفع آمنة ومبسّطة ومتكاملة في حياتهم الرقمية اليومية.