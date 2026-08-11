مبادرة جديدة لتوفير تأشيرات دخول مجانية إلى الإمارات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطلاق مبادرة جديدة مخصصة لشركاء قطاع السفر، تتيح لهم تقديم تأشيرات دخول مجانية إلى الإمارات لحاملي جوازات السفر الهندية عند حجز عطلاتهم في أبوظبي. ويمتد برنامج المبادرة من 1 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2026، ويشمل الحجوزات التي تتضمن إقامة لا تقل عن ثلاث ليالٍ في أبوظبي.

وبموجب هذه المبادرة تتحمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي التكلفة الكاملة لتأشيرات الدخول إلى الإمارات للحجوزات المؤهلة، بما يسهم في خفض التكلفة الأولية للسفر إلى أبوظبي، ويمنح شركاء قطاع السفر فرصة لتقديم قيمة إضافية لعملائهم. وقد طُوِّر البرنامج حصرياً لصالح شركاء قطاع السفر ووكالات السفر الإلكترونية المشاركة.

وسيحصل المسافرون الذين يحجزون باقة سياحية إلى أبوظبي لمدة لا تقل عن ثلاث ليالٍ عبر الشركاء المشاركين على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات دون أي تكلفة إضافية. وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تواصل الهند ترسيخ مكانتها واحدة من أهم أسواقنا الدولية، ونحرص على العمل عن كثب مع شركائنا في قطاع السفر لجعل أبوظبي وجهة أكثر سهولة وجاذبية للمسافرين من الهند. ومن خلال تغطية تكلفة تأشيرات الدخول إلى الإمارات، نُخفف من تكاليف السفر الأولية، ونمنح شركاءنا في القطاع أداة إضافية تعزز جاذبية أبوظبي لدى عملائهم.