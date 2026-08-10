القرية العالمية تدعو رواد الأعمال لتسجيل أفكار مشاريعهم في الموسم 31

مع اقتراب انطلاق الموسم الـ 31، دعت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع ومشغّلي الامتيازات التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات إلى تسجيل أفكار مشاريعهم، حيث توفر القرية العالمية بفضل سجلها الحافل بالنجاحات، فرصاً تجارية استثنائية وبيئة مثالية لازدهار الأفكار المبتكرة والمفاهيم الرائدة ونمو الأعمال.

ويتيح الموسم الـ31 للشركات والمشاريع العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات فرصة المشاركة ضمن فئتين مخصصتين هما: «المطاعم والمقاهي» و«الأكشاك وعربات الطعام». ويفتح باب التسجيل ضمن فئة المطاعم والمقاهي اعتباراً من 7أغسطس وحتى 18أغسطس، على أن يبدأ التسجيل ضمن فئة الأكشاك وعربات الطعام من 13أغسطس وحتى 26أغسطس. وتستقبل الفئتان طلبات المشاركة من العلامات المستقلة الصاعدة وروّاد القطاع، إلى جانب المشغّلين المتخصصين الراغبين في توسيع حضورهم والوصول إلى جمهور أوسع.

كما تتيح القرية العالمية للشركات المشاركة دعماً متكاملاً يشمل تجهيز المساحات بما يتناسب مع متطلبات الشركاء، والمساعدة في استصدار تأشيرات الموظفين، وإنجاز الإجراءات الجمركية للمنتجات المستوردة، وتوفير مرافق التخزين، ودعم إجراءات التسجيل، وتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية للمستأجرين الفرعيين، إلى جانب الإرشاد التشغيلي طوال الموسم، حيث تسهم هذه المزايا مجتمعةً في توفير منصة قوية لنمو أعمال قطاع المأكولات والمشروبات ضمن إحدى الوجهات الأكثر تنوّعاً وحيويةً على مستوى المنطقة، مع تقديم تجارب ضيافة مميّّزة للضيوف طوال الموسم.

وتوفّر القرية العالمية منظومة مثالية تمكّن الشركات وأصحاب المشاريع من تحقيق أهدافهم التجارية، والمساهمة في مسيرة النموّ المتسارعة التي تشهدها الوجهة، بما يتيح للعلامات التجارية التواصل المباشر مع مجتمع أعمال أوسع، فضلاً عن المقيمين والسياح من أكثر من 90 ثقافة.

وقد شهد الموسم الـ30 مشاركة أكثر من 250 من منافذ المأكولات والمطاعم، قدّم كل منها للضيوف تشكيلةً متنوّعة من النكهات والأطباق المميزة التي تعكس ثقافات من مختلف أنحاء العالم.