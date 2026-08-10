تفاهم بين "كيو موبيليتي" و"باركن" لتعزيز منظومة المواقف الذكية

أعلنت شركة كيو موبيلتي، المشغّل الرئيسي لمنظومة المواقف العامة في أبوظبي، وشركة باركن ش.م.ع، المشغل الحصري لمنظومة المواقف العامة في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير حلول المواقف الذكية، والتكامل الرقمي بين منظومتي المواقف في الإمارتيـن، بما يسهم في دعم منظومة التنقل الحضري المستدام وترسيخ مكانة دولة الإمارات في تبني حلول التنقل الذكية.

وتكتسب الاتفاقية أهمية استراتيجية خاصة، كونها تجمع بين أكبر مشغلي منظومة المواقف العامة في إمارتي أبوظبي ودبي، بما يؤسس لشراكة رائدة تهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة إدارة وتشغيل المواقف، وتدعم التكامل بين منظومات التنقل، بما يواكب بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على إعداد خارطة طريق للمبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع تجريبية لتطبيق أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المواقف، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والحلول الرقمية المتقدمة لتحسين إدارة الإشغال، والتنبؤ بالطلب، وتعزيز كفاءة العمليات وجودة الخدمات.

كما ستتعاون الشركتان في تطوير التكامل بين الأنظمة والمنصات الرقمية، بهدف توفير تجربة رقمية موحدة وآمنة وسلسة للمتعاملين والزوار، تتيح الوصول إلى خدمات المواقف وسداد الرسوم عبر قنوات رقمية متكاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وسهولة استخدامها.

وتمتد مجالات التعاون إلى دراسة آليات تبادل البيانات والخبرات الفنية، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها ومتطلبات حماية البيانات، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإدارة المواقف، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الاستفادة من البنية التحتية، ودعم جاهزية المرافق واستدامتها.

وقال محمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي: "يعكس تعاوننا مع باركن طموحاً مشتركاً لتطوير حلول تنقل أكثر ذكاءً وترابطاً وتركيزاً على المتعاملين في أبوظبي ودبي. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نضع إطاراً لاستكشاف الفرص التي من شأنها الارتقاء بتجربة مواقف المركبات، وتعزيز راحة السكان والزوار، وتوطيد التكامل بين منظومتي التنقل التابعة للطرفين.ونؤمن في كيو موبيليتي بأن التعاون الاستراتيجي ركيزة أساسية لصياغة مستقبل التنقل الحضري. ومن خلال استكشاف التقنيات المبتكرة والتكامل الرقمي والحلول القائمة على البيانات، تدعم مذكرة التفاهم رؤية دولة الإمارات لبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامةً، وتسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمتعاملين وأصحاب المصلحة".

محطة استراتيجية

وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل الاتفاقية محطة استراتيجية في مسيرة تطوير قطاع المواقف في دولة الإمارات، إذ تجمع بين أكبر مشغلي منظومة المواقف العامة في الامارتين، بما يتيح توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة لتطوير نموذج متكامل ورائد في إدارة وتشغيل المواقف الذكية. ونحن في باركن، نؤمن بأن المواقف لم تعد مجرد خدمة تشغيلية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التنقل الحضري. ومن خلال هذا التعاون، سنواصل تنفيذ رؤيتنا نحو تحويل منظومة المواقف إلى منصة ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويخلق قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد".