اتفاقية بين "دبي لصناعات الطيران"و"الخطوط السعودية" لشراء وإعادة تأجير 4 طائرات

أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الاثنين، عن توقيع اتفاقية مع "الخطوط السعودية"، لشراء 4 طائرات جديدة من طراز بوينغ 777F، ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات، والتي من المقرر تسليمها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مايو 2027.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران": "يسرنا الإعلان عن اتفاقية شراء وإعادة تأجير لأربع طائرات من طراز بوينغ 777F مع "الخطوط السعودية". وتعكس هذه الصفقة التزامنا المتواصل بدعم عملائنا من شركات الطيران بطائرات عالية الجودة ومطلوبة في السوق. وستُسهم تلك الطائرات في دعم عمليات الشحن المتنامية لديها وتعزيز قدرتها على خدمة الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية. ونتطلع إلى العمل مع "الخطوط السعودية"، ونتمنى لها دوام النجاح".

وتُعد بوينغ 777F طائرة شحن عريضة البدن وطويلة المدى، صُممت لتوفير قدرة استيعابية عالية للحمولة وكفاءة تشغيلية وموثوقية. وتدعم الطائرة نقل مجموعة واسعة من الشحنات عبر الأسواق العالمية، وتستخدمها كبرى شركات الشحن الجوي حول العالم على نطاق واسع.

وتمتلك "دبي لصناعات الطيران" وتدير وتلتزم بامتلاك ما يفوق 1000 طائرة، من ضمنها أكثر من 250 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لمواصلة توسيع أسطولها لتلبية الطلب المتنامي في السوق.