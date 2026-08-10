"إمباور" تزود 1796 مبنى بخدماتها وعدد المتعاملين يتجاوز 161000

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، عن نتائج تشغيلية متميزة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث وصل عدد المباني التي تزودها بخدماتها إلى 1796 مبنى بزيادة 6.65% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما وصل عدد متعامليها إلى أكثر من 161000 متعامل من الأفراد والمؤسسات بزيادة حوالي 9%. ويتواءم هذا التوسع في أعمال المؤسسة مع التطور العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، والذي يترافق مع ارتفاع الطلب على خدمات تبريد المناطق المستدامة.

وتشمل محفظة المؤسسة مجموعة واسعة من أبرز المشاريع العمرانية في دبي في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والفندقية والصحية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب المجمعات متعددة الاستخدامات. وتزود المؤسسة خدمات تبريد المناطق إلى مطار دبي الدولي، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، وميدان، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وحدائق ديسكفري، وواجهة ديرة البحرية، وبلوواترز، وفنادق مجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، وقرية جميرا الجنوبية، ومدينة دبي الملاحية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي للإنتاج، وغيرها من المشاريع الحيوية التي تمثل مختلف القطاعات والمحاور التنموية في الإمارة.

وترسخ هذه الشبكة الواسعة من المشاريع الدور المحوري الذي تؤديه "إمباور" بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير البنية التحتية المستدامة لدبي، من خلال توفير خدمات تبريد المناطق الموثوقة وعالية الكفاءة، التي تعزز كفاءة الطاقة وتدعم جودة الحياة وتلبي الاحتياجات المتطورة التي تتماشى مع النمو المستمر للإمارة. وتواصل "إمباور" تعزيز ريادتها في قطاع تبريد المناطق من خلال التزامها الراسخ بأعلى معايير التميز التشغيلي وجودة الخدمة والحوكمة المؤسسية، مما يُرسخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

توسع عمراني

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تعكس هذه المؤشرات النمو المتواصل في عملياتنا التشغيلية، وقدرتنا على مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في دبي، من خلال بنية تحتية متطورة ومنظومة تشغيلية مرنة تضمن تلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق بكفاءة وموثوقية عاليتين. ويؤكد وصول خدماتنا إلى هذا العدد المتزايد من المباني والمتعاملين اتساع نطاق الثقة التي تحظى بها "إمباور" لدى المطورين والمستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، كما يجسد الدور الحيوي الذي يؤديه تبريد المناطق في دعم المدن الحديثة والمستدامة".

وأضاف: "نواصل الاستثمار في توسيع شبكاتنا وتطوير قدراتنا الإنتاجية والتشغيلية، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة، ورفع جودة الخدمة، وخفض الأثر البيئي للعمليات. ولا نقيس هذا النمو بحجم التوسع وحده، بل بقدرتنا على الحفاظ على أعلى مستويات الاستدامة والكفاءة والجاهزية، ودعم جودة الحياة في المجتمعات التي نخدمها. ونمضي قدماً في ترسيخ مكانة "إمباور" شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الحضرية بدبي، ومواصلة تطوير نموذج عالمي في تبريد المناطق يجمع بين التميز التشغيلي، والاستدامة، والقيمة طويلة الأمد للمتعاملين والمساهمين والاقتصاد الوطني".