تعاون بين "الإمارات دبي الوطني" و"حي دبي للمستقبل" لتسريع الابتكار في التكنولوجيا المالية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إبرام شراكة استراتيجية مع صندوق حي دبي للمستقبل بهدف تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة العملاء. وسيتعاون الشريكان على تحديد وتجربة واعتماد حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة وفعالية الخدمات المالية، ومواصلة تحسينها، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين والمقيمين في دبي.

يعد صندوق حي دبي للمستقبل صندوق رأس مال استثماري للمشاريع الجديدة بقيمة مليار درهم، مدعوم استراتيجياً من قبل مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتمثل مهمته الأساسية في تمويل ودعم نمو الشركات الناشئة الرائدة التي تساهم في تشكيل مستقبل التمويل وقطاعات اقتصاد المستقبل.

وعلى مدى العقد الماضي، تطورت التكنولوجيا المالية من قطاع متخصص إلى ركن أساسي في التمويل العالمي، حيث من المتوقع أن تتضاعف قيمته السوقية في دولة الإمارات تقريباً من 3.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وستسهم هذه الشراكة في تمكين بنك الإمارات دبي الوطني من الوصول إلى مجموعة مختارة من حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للمؤسسات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع محفظة شركات صندوق حي دبي للمستقبل، وتسهيل التجارب الرائدة والتطبيقات التجارية المحتملة التي تتماشى مباشرة مع أولويات البنك الاستراتيجية. تعد هذه المبادرة خطوة مهمة في ترسيخ دور بنك الإمارات دبي الوطني الريادي في توظيف الابتكار لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية.

وسيركز بنك الإمارات دبي الوطني بشكل أساسي على المجالات التي تتماشى مع أجندته الشاملة للتحول الرقمي، بما في ذلك القدرات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتمويل المدمج، والأصول الرقمية، وحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقنيات إدارة الثروات، وتقنيات الامتثال، والجيل التالي من البنية التحتية المصرفية. وستساهم الشراكة مع صندوق حي دبي للمستقبل في تعزيز وصول البنك إلى الشركات الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة التي تعمل على ابتكار حلول قابلة للتطور والتوسع في هذه المجالات الاستراتيجية.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرّ بنك الإمارات دبي الوطني أن يكون جزءاً من هذه الشراكة المبتكرة مع إحدى الجهات الوطنية التي تركز على تحويل دبي إلى مركز للأعمال وبيئة متكاملة للاستثمار. ومن خلال التعاون مع صندوق حي دبي للمستقبل، نتوقع تقديم تجارب مصرفية أكثر تخصيصاً وذكاءً، وتسريع نشر واستخدام إمكانيات الخدمات المصرفية الرقمية، وتحسين كشف الاحتيال والأمن المالي، وتوفير حلول مصرفية مُحسّنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال، وخدمات انضمام سلسة للعملاء."وأضاف: "تعزز هذه الشراكة أيضاً التزام بنك الإمارات دبي الوطني على المدى الطويل بتنمية المواهب الوطنية وتعزيز أجندة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية".

فرصة فريدة

وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعد أحد البنوك الرائدة في القطاع المالي. يعد هذا التعاون دليلاً على رؤيتنا المشتركة لمستقبلٍ يقود فيه الابتكار التقدم ويعزز الحياة اليومية للأفراد والشركات. كما يتيح لشركاتنا الناشئة الواعدة فرصة فريدة لاستكشاف فرص تجريبية، وشراكات استراتيجية، وتطبيقات تجارية ضمن منظومة بنك الإمارات دبي الوطني المتكاملة، ما يسهم في تحقيق طموح دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي وريادة الأعمال".

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق مبادرته الرائدة، برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، بهدف تسريع نمو رواد الأعمال الرقميين الإماراتيين الذين يبنون مشاريع قائمة على التكنولوجيا في مجالات الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، وذلك من خلال توفير الإرشاد المنظم، والوصول إلى القطاعات المختلفة، والتوجيه الاستراتيجي من قادة بنك الإمارات دبي الوطني وشركاء المنظومة. وقد استضاف البنك مؤخراً "قمة مؤسسي برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية 2026، احتفالاً بالجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية.