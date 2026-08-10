دبي ترسّخ جاذبيتها السياحية بمبادرات نوعية

ترسخ دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، عبر باقة من المبادرات الجديدة والحوافز النوعية تستهدف تشجيع المزيد من الزوار على اكتشاف المدينة، والاستفادة من قوة علاقاتها الاجتماعية والعائلية في جذب السياح.

وبحسب موقع «صن داي بوست» أطلقت دبي مبادرة «A Dubai Invite»، التي تحول المقيمين في الإمارة إلى سفراء لها، عبر منحهم حوافز مقابل دعوة أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم من الخارج لزيارة المدينة.

ويحق لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر ويحمل بطاقة هوية إماراتية سارية، ترشيح ما يصل إلى 3 زوار من الخارج لزيارة دبي حتى 31 أكتوبر.

وفور وصول الزائر إلى دبي بموجب تأشيرة سياحية، يحصل المقيم الذي رشحه على حزمة مزايا تزيد على 3000 درهم، تشمل خصومات على الإقامة في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى مناطق الجذب السياحي وعروضاً لتناول الطعام وتخفيضات على أسعار سيارات الأجرة ويمكن الاستفادة من المزايا حتى نهاية ديسمبر. وتأتي «A Dubai Invite» ضمن مجموعة أوسع من المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية دبي أمام الزوار من العالم.

وفي إطار هذه الجهود، علقت دبي الضرائب المفروضة على الغرف الفندقية لليلة الواحدة، وألغت الرسوم البلدية على فواتير المطاعم، كما طرحت تأشيرة سياحية جديدة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، بما يشجع على تكرار الزيارة ويمنح المسافرين مزيداً من المرونة.

كما تقدم طيران الإمارات إقامات فندقية مجانية للمسافرين الدوليين، في حين جرى تخفيف القواعد المالية لتسهيل فتح الزوار لفترات طويلة حسابات مصرفية محلية.

واستقبلت دبي أكثر من 19 مليون زائر عام 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخها وسجلت فنادق المدينة خلال الفترة الماضية معدلات إشغال 80 % في المتوسط، في مؤشر على قوة الطلب السياحي وجاذبية الإمارة أمام المسافرين.