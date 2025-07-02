الإمارات ثاني أفضل سوق ناشئة عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر

كشفت نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025 أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، محافظة على موقعها المتقدم بفضل أدائها الاقتصادي القوي وكفاءة منظومتها القانونية والتنظيمية.

وتعد الإمارات من أبرز دول المنطقة التي تمكنت من ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، لا سيما في ظل تسارع خطط التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.

وتكشف نتائج المؤشر عن أبرز 25 سوقاً ناشئة حظيت بأعلى مستويات الثقة بين قادة الأعمال العالميين.

وتصدّرت الصين قائمة الأسواق الناشئة من حيث ثقة المستثمرين الأجانب في 2025، رغم تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها خلال السنوات الأخيرة، حيث سجّلت 1.97 نقطة، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بـ1.86 نقطة، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ 1.76 نقطة، والبرازيل في المركز الرابع بـ1.59 نقطة، ثم الهند التي احتلت المرتبة الخامسة بـ 1.53 نقطة.