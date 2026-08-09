«الفطيم» تطلق حلاً تمويلياً جديداً

كشفت الفطيم، الوكيل الحصري لعلامتَي تويوتا ولكزس في الإمارات، عن إطلاق برنامج فليكس درايف، الحل التمويلي المبتكر الذي يساعد العملاء على إدارة أقساطهم بمرونة أكبر من خلال خطة سداد مدروسة ومصممة بما يتوافق مع احتياجاتهم المالية.

ويقدم البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع الفطيم للتمويل، خطة سداد بديلة بسعر فائدة ثابت صُممت خصيصاً للعملاء الراغبين بالاستفادة من مرونة مالية أكبر، بمن فيهم المهنيون الشباب والعائلات في مراحل النمو، والباحثون عن خيارات تمويلية منظمة.

وبخلاف برامج التمويل التقليدية التي تبقي قيمة الأقساط الشهرية ثابتة طوال مدة التمويل، يتيح برنامج فليكس درايف للعملاء الاستفادة من أقساط شهرية أقل خلال أول عامين، تليها أقساط أعلى خلال الأعوام الثلاثة المتبقية.

وقال جاك برنت، المدير العام لعلامتَي الفطيم تويوتا والفطيم لكزس: يمثّل شراء مركبة جديدة أحد أهم القرارات المالية التي يتخذها الكثيرون، واليوم، يبحث العملاء عن حلول مرنة تواكب أنماط حياتهم.

وتم تطوير برنامج فليكس درايف ليمنح العملاء خيارات أوسع وتحكماً أكبر في آلية تمويل مركباتهم، مما يجعل تجربة الامتلاك أسهل، ويوفر وضوحاً وثقة أكبر من خلال خطة سداد واضحة ومنظمة.