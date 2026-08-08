2.92 مليار دولار إيرادات «أجيليتي» النصفية

ارتفعت إيرادات شركة «أجيليتي جلوبال - بي إل سي» خلال النصف الأول من العام 25% على أساس سنوي إلى 2.922 مليار دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 19% لتبلغ 225 مليون دولار.

وذكرت الشركة، في بيان، أن القيمة الدفترية لقطاع الاستثمار بلغت نحو 5.7 مليارات دولار كما في 30 يونيو 2026، فيما بلغ إجمالي الأصول 13.429 مليار دولار.

وقال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة أجيليتي، إن الشركة حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة البناء على الزخم الذي تحقق في العام الماضي رغم بيئة التشغيل العالمية المتقلبة.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية تسببت في بعض الاضطرابات في أسواق محددة، إلا أن التأثير الإجمالي على المجموعة ظل محدوداً، بما يعكس مرونة محفظة أعمالها وتنوعها.

وأشار إلى أن شركة مينزيز واصلت تحقيق أداء قوي، وجاءت 78% من إيراداتها من أسواق رئيسية في الأمريكتين وأوروبا وآسيا، في حين أتمت شركة ترايستار عملية تمويل مشترك بقيمة 800 مليون دولار ما عزز مرونتها المالية بمشاركة واسعة من جهات إقراض إقليمية ودولية.

وعلى صعيد نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، فقد ارتفعت إيرادات الشركة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 1.512 مليار دولار، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 25% إلى 121 مليون دولار.