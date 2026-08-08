7.89 ملايين درهم أرباح دار التأمين خلال النصف الأول

أعلنت دار التأمين عن تحقيق إجمالي ربح شامل بقيمة 7.89 ملايين درهم خلال النصف الأول، مسجلةً نمواً بنحو 183%، مقارنةً بـ 2.79 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات التأمين بنحو 56%، إلى278.57 مليون درهم، مقارنةً بـ 178.65 مليون درهم خلال النصف الأول 2025 كما ارتفعت نتيجة خدمات التأمين لتسجل ربحاً قدره 6.75 ملايين درهم، مقابل ربح بلغ 1.55 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال محمد عبدالله القبيسي رئيس مجلس الإدارة، إن الاقتصاد الإماراتي يواصل إظهار مستويات لافتة من المرونة، مدعوماً بالسياسات الحكومية الرشيدة، والاستثمارات المستدامة وبيئة الأعمال الإيجابية ويعكس أداء دار التأمين خلال الفترة استمرار نمو الأعمال، واتباع ممارسات اكتتاب سليمة، وإدارة مالية منضبطة بما أسهم في تحقيق ربحية مستدامة مع الحفاظ على قوة مركزها المالي.