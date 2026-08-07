12% نمو المعاملات الرقمية في «جمارك أبوظبي» بالنصف الأول

سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً 12% في المعاملات الجمركية عبر المنصات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وشكلت معاملات التخليص الجمركي منها 32% مرتفعة 3.9%، وحققت معاملات التخليص قبل الوصول نمواً وصل إلى 89% مرتفعة بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وبلغت نسبة الزيادة في المعاملات الاستباقية 13.3%، وارتفع عدد المعاملات المنجزة عبر الربط المباشر بنسبة 23.5%.

وحققت جمارك أبوظبي معدل 95.6% في مؤشر رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، و95.7% في مؤشر جهد المتعامل، و96% في مؤشر جودة الخدمات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.3%، ما يؤكد كفاءة البنية التحتية الجمركية في أبوظبي، ودورها في تيسير سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة عبر منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، تدعم بيئة الأعمال وتعزز جاهزية القطاع الجمركي، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية أبوظبي نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات: «تضع جمارك أبوظبي المتعاملين وقطاع الأعمال في صميم أولوياتها، من خلال توفير منظومة خدمات جمركية ذكية ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات رقمية استباقية، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات وكفاءتها، ونواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تمكين مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة، ودعم سلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي، ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار والتجارة».