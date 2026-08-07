فوربس تختار فؤاد درويش ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين 2026

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط أخيراً عن النسخة السادسة من قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين 2026 التي تضم 102 قيادة تنفيذية تقود شركاتها نحو النمو المستدام، وخلق فرص في واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية الديناميكية.

وجاء اختيار فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ليؤكد الدور الكبير الذي يقوم به في إدارة أحد أهم وأبرز الشركات الإماراتية والعربية والدولية في مجال الاستثمار الرياضي، حيث نجح درويش في تحقيق نجاحات متتالية في مسيرة الشركة، وتحقيق نتائج إيجابية تمثل ذلك في ارتفاع إيراداتها إلى 557 مليون درهم إماراتي وتحقيق صافي أبراح بلغ 50.3 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2026.

ويمتلك الإماراتي فؤاد درويش خبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي والمالي، وشغل عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الفترة 2021-2024، إلى جانب أنه يشغل حالياً منصب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، عوضاً عن اختياره نائباً لرئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

وقال درويش: «تعتمد بالمز الرياضية على نموذج تشغيلي مرن ومتعدد القطاعات، إلى جانب منظومة متقدمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وهو ما مكننا من مواصلة تنفيذ جميع برامجنا وفعالياتنا وفق الخطط المعتمدة. كما أن خبرتنا الممتدة في إدارة الفعاليات الكبرى، واستثمارنا المستمر في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة، مكنانا من التكيف السريع مع مختلف المتغيرات دون التأثير على جودة التنفيذ أو سلامة المشاركين، ولعل استمرار تنظيم بطولات «محاربي الإمارات»، وسائر البرامج الرياضية وفق أعلى المعايير، خير دليل على جاهزية الشركة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات بكفاءة عالية».

ويرى درويش أن القطاع الرياضي قد أصبح اليوم أحد أكثر القطاعات الواعدة، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، وإنما أيضاً من حيث أثره الاجتماعي والصحي، فالاستثمار في الرياضة يعني الاستثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.