الإمارات.. "المالية" تمدد تسهيلات الأعمال الصغيرة لضريبة الشركات حتى نهاية 2029

أعلنت وزارة المالية، إصدار القرار الوزاري رقم "131" بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بما يقضي بتمديد فترة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة حتى الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لوزارة المالية، الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من النمو والتوسع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير نظام ضريبي تنافسي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الامتثال الضريبي، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم "73" لسنة 2023 على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وذلك بالنسبة للفترات الضريبية اللاحقة التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

وتتيح تسهيلات الأعمال الصغيرة للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز إيراداتهم 3 ملايين درهم (الحد المقرر) الاستفادة من متطلبات امتثال مبسطة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.