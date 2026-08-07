11.15 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال النصف الأول بنمو 26%

أعلنت إعمار العقارية، عن تحقيقها أداءً قوياً خلال النصف الأول من 2026، وارتفعت إيرادات المجموعة 21% إلى 23.9 مليار درهم (6.5 مليارات دولار)، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 24% إلى 12.9 مليار درهم (3.5 مليارات دولار)، وسجل صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً 23% إلى 12.8 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) وبلغ صافي الأرباح 11.15 مليار درهم بنمو 26%.

وفي ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى العالم، واصلت البيئة المتنوعة والداعمة للأعمال في دولة الإمارات تعزيز الثقة عبر الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها إعمار. وظلت المجموعة تركز على التميز التشغيلي، والانضباط المالي، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

وبعد انطلاقة قوية خلال الربع الأول من العام، واصلت إعمار تحقيق مساهمات متوازنة على صعيد التطوير العقاري، والأعمال المولدة للإيرادات المستمرة، والعمليات الدولية، وأسهم التقدم المستمر في تنفيذ المشاريع، واستقرار نسب الإشغال في الأصول المدرة للدخل، وقوة الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، في دعم الأسس المالية المتينة للمجموعة، بالتوازي مع التقدم في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأجل. كما يسهم ما تتمتع به إعمار من تنوع نموذج أعمالها ومتانة قاعدتها من المبيعات المسبقة في تعزيز قدرتها على التعامل مع تقلبات السوق والاستفادة من الفرص مع استقرار الظروف تدريجياً.

أبرز النتائج

وسجلت المبيعات العقارية نحو 26.6 مليار درهم (7.2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2026. وحافظت الشركة على انضباطها في التسعير وثقة العملاء في مختلف مجمعاتها المتكاملة، مدعومة بإطلاق المشاريع في مواعيد مدروسة استراتيجياً.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 164.9 مليار درهم (44.9 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2026، بزيادة سنوية 13%، ما يعزز وضوح الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

نمو الإيرادات

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 23.9 مليار درهم (6.5 مليارات دولار)، بزيادة 21% مقارنة بالنصف الأول من 2025، في ظل مساهمات قوية من قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والتأجير التجاري، والعمليات الدولية.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 12.9 مليار درهم (3.5 مليارات دولار)، بزيادة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الكفاءة التشغيلية وقوة المحفظة وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 12.8 مليار درهم (3.5 مليارات دولار)، بنمو 23% على أساس سنوي.

وتمتلك إعمار أحد أكبر أرصدة الأراضي متكاملة التخطيط وأكثرها تنوعاً في المنطقة، بمساحة تقارب 590 مليون قدم مربع من الفرص التطويرية متعددة الاستخدامات، منها نحو 316 مليون قدم مربع داخل دولة الإمارات.

ويشكل هذا الرصيد ركيزة استراتيجية لدعم التوسع المستمر للمجموعة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وواصلت إعمار إعطاء الأولوية لتجربة العملاء، من خلال المشاريع عالية الجودة، والتفاعل الرقمي السلس، والتحسين المستمر للخدمات، إلى جانب توسيع خدمات إدارة المجمعات، وتقديم تجارب أسلوب حياة مميزة عبر وجهاتها المختلفة. المساهمة المجتمعية: أكدت إعمار التزامها المتواصل برفاه المجتمع وريادته، حيث ساهمت بمبلغ 200 مليون درهم في مبادرات مجتمعية وطنية خلال النصف الأول من 2026، وجرى توزيع المبلغ بالتساوي على صندوقين وقفيين مخصصين لدعم الأيتام والفئات المستضعفة في دولة الإمارات.

التميز التشغيلي

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "تعكس نتائجنا للنصف الأول الانضباط، والثبات، والرؤية طويلة الأمد التي تميز نهج إعمار. فدبي لا تتوقف عن التطور، ونحن كذلك. ومع كل مرحلة جديدة من نمو المدينة، تتاح أمامنا فرص جديدة للارتقاء بالتوقعات وإعادة تعريف التجارب. ويتمثل دور إعمار في مواصلة تطوير وجهات تجسد طموح دبي، مع الحفاظ على الجودة، والابتكار، والتميز التشغيلي، وهي الركائز التي تأسست عليها أعمالنا منذ البداية".

وأضاف: "نثمن رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الاستشرافي في التنمية الاقتصادية، ما أسهم في ترسيخ بيئة مستقرة، وشفافة، وداعمة للأعمال. ولا تزال الثقة بالقيادة تستقطب رؤوس الأموال والكفاءات، رغم حالة عدم اليقين المتزايدة عالمياً. ويظل هذا الاستقرار ركيزة أساسية لنمو إعمار على المدى الطويل".