الإمارات مركز لربط رأس المال الإسلامي بالأسواق سريعة النمو

أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الإمارات مركز استراتيجي لربط رأس المال الإسلامي بالأسواق سريعة النمو، حيث تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها لدعم المرحلة المقبلة من تطور قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز دوره في ربط رأس المال بالتجارة والاستثمار عبر الحدود.

وتقترب قيمة أصول التمويل الإسلامي عالمياً من 6 تريليونات دولار، إلا أن 6% فقط من الاستثمارات العالمية في الصكوك تتدفق حالياً إلى جنوب آسيا وأفريقيا، وفقاً لأحدث تقارير ستاندرد تشارترد بعنوان «الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الترابط في التمويل الإسلامي».

وتشير هذه النتائج إلى وجود فرصة كبيرة لتعزيز ارتباط رأس المال الإسلامي بالأسواق سريعة النمو.

وبحسب التقرير، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من التمويل الإسلامي بصورة متزايدة بمدى قدرته على حشد السيولة، وربط المناطق والأسواق، وتيسير الاستثمارات عبر الممرات الاقتصادية الناشئة، ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز الترابط المالي والتجاري والرقمي، بما يتيح انتقال رأس المال الإسلامي عبر الحدود بكفاءة أكبر.