68.3 مليوناً أرباح سيراميك رأس الخيمة في 3 أشهر



حافظت شركة سيراميك رأس الخيمة على أدائها المالي القوي، خلال الربع الثاني من عام 2026، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأعلنت الشركة تحقيق إيرادات بلغت 822.8 مليون درهم، خلال الربع الثاني، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 2.9 % ليصل إلى 68.3 مليون درهم مقارنة مع 66.4 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 10 فلوس للسهم بإجمالي 99.3 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026.

وأكد عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، أن الطلب القوي في الإمارات والسعودية وبنغلاديش، إلى جانب الإجراءات الإدارية الاستباقية، مكّنها من الحفاظ على استمرارية الإنتاج، وتلبية احتياجات العملاء رغم التحديات التشغيلية، التي فرضتها الأوضاع الإقليمية.

وأضاف: «سجل السوق الإماراتي أفضل أداء بين الأسواق الرئيسة، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.7 % لتصل إلى 298.2 مليون درهم».