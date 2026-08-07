أرباح «سبيس 42» النصفية تتجاوز 66 مليون درهم

سجلت شركة «سبيس 42» أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعاً في إيراداتها بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة 18 مليون دولار (66.1 مليون درهم ) بهامش 7%، في حين زادت الأرباح المطبّعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% لتبلغ 116 مليون دولار بهامش 45%.

وعززت الشركة مركزها المالي ببلوغ النقد والودائع قصيرة الأجل 1.151 مليار دولار، ونفقات رأسمالية نقدية بقيمة 102 مليون دولار، إلى جانب تسجيل إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.3 مليار دولار، مما يدعم قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها ويوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية طويلة الأجل.

وأكد كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، أن الشركة حققت أداءً استثنائياً مدعوماً بقوة قطاع الأعمال الحكومية والطلب المتزايد على خدمات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية، إلى جانب التنفيذ المنضبط للأولويات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن وحدة «الخدمات الفضائية» حققت أداءً قياسياً بنمو إيراداتها بنسبة 15%، مستفيدة من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمسة عشر عاماً، والذي دخل حيّز التنفيذ في يوليو 2025.